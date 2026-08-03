Arsenal berupaya sekuat tenaga untuk mendatangkan Vinicius Junior, bintang Real Madrid, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Sejumlah laporan dari Inggris mengisyaratkan adanya kontak awal antara kedua klub, meski keduanya belum mengonfirmasi hal tersebut.

Babak berikutnya dari kisah epik musim panas ini akan tersingkap dalam beberapa jam ke depan dengan tibanya Vinicius di Madrid, di mana sang penyerang dalam lebih dari satu kesempatan telah menegaskan keinginannya untuk bertahan di Real Madrid, tetapi keadaan bisa saja berubah.

Surat kabar "AS" mengetahui bahwa Mikel Arteta, pelatih Arsenal, memegang kendali penuh, di mana ia telah menghubungi pemain Brasil itu dan menjelaskan kepadanya betapa pentingnya dirinya bagi tim sebesar Arsenal. Ia juga menunjukkan kepadanya bahwa klub, sebagaimana yang mereka lakukan pada dua musim terakhir, berambisi memenangkan segalanya dan berupaya, dengan kehadiran salah satu pemimpin Real Madrid, untuk naik ke jajaran tim-tim terkemuka di Eropa.

Gagasan Arteta beserta segala konsekuensinya telah sampai kepada Vinicius, yang memang menyadari bahwa proyek Arsenal untuk musim 2026-2027 akan sangat bertumpu padanya, sesuatu yang tampak tidak jelas di Real Madrid.

Kini, tinggal ditunggu apa yang akan disampaikan sang pemain kepada manajemen Real Madrid saat ia tiba di ibu kota Spanyol, yang diperkirakan dalam beberapa jam ke depan.

Terlepas dari ada atau tidaknya kesepakatan antara Arsenal dan Vinicius, yang dibantah oleh agen sang pemain, pendekatan dan pesan yang disampaikan oleh staf kepelatihan Mikel Arteta menunjukkan bahwa ketertarikan sang juara Liga Primer Inggris ini nyata dan bukan sekadar salah satu dari sekian banyak rumor musim panas.

Perlu dicatat bahwa pemain Brasil itu hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya, sesuatu yang biasanya menurunkan nilai sebuah transfer. Meski demikian, bursa transfer terakhir menunjukkan bahwa hal ini tidak berarti melepas pemain dengan harga murah. Faktanya, Real Madrid merekrut Hazard dalam kondisi seperti ini dengan harga 100 juta euro, dan pada bursa transfer saat ini, klub tengah mempertimbangkan untuk merekrut Rodri, yang juga menyisakan satu tahun dalam kontraknya, dengan nilai yang besar.