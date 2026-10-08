Mikel Arteta merayakan perpanjangan kontrak jangka panjangnya dengan Arsenal hingga tahun 2030, dengan mengulas kembali tujuh tahun yang ia habiskan di bangku cadangan Stadion Emirates

Arteta melakukan wawancara dengan surat kabar "The Athletic", yang di dalamnya ia berbicara tentang perjalanannya bersama Arsenal.

Arteta mengatakan bahwa ia memutuskan untuk mengubah segalanya ketika ia mengemban tugas pada 2019, dengan menjelaskan: "Saya membalikkan kantor dari atas ke bawah, dan meletakkan segala sesuatu di lantai: komputer, laptop, kabel... Lalu saya mengumpulkan semua orang dan berkata: Jika kalian ingin saya membantu kalian menikmati profesi kalian, kalian punya dua menit untuk merapikan tempat ini dan setidaknya bersiap untuk bekerja bersama."

Ia menambahkan: "Ini baru permulaan. Ini adalah sesuatu yang harus kita latih setiap hari. Apa pun yang ingin kita capai, kita harus melakukannya bersama-sama. Saya tidak bisa melakukannya sendirian. Masalah yang kita hadapi jauh lebih dalam, tetapi peluangnya tak terbatas."

Ia menuturkan: "Ini bisa saja menjadi akhir karier kepelatihan saya, karena jika segalanya tetap seperti apa adanya, saya tidak akan punya pekerjaan lagi."

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan: "Yang saya putuskan pada hari saya menerima peluang luar biasa ini adalah bahwa saya akan mencurahkan hidup, jiwa, seluruh pengetahuan, dan kemampuan terbaik saya untuk mewujudkan sebuah impian: menghubungkan semua sudut klub ini dari atas hingga ke bawah."

Revolusi Arteta mengkristal dengan meraih gelar Liga Primer Inggris setelah 22 tahun, dan mengenai hal itu ia berkata: "Itu bukan sekadar sebuah piala. Itu adalah momen yang akan kita kenang sepanjang sisa hidup kita."

Kekalahan Arsenal di final Liga Champions Eropa

Arteta mengenang kekalahan dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions Eropa.

Ia berkomentar: "Saya masih menyimpan bekas dari kekalahan itu, seperti yang dikatakan Arsene. Racun itu masih mengalir di pembuluh darah saya. Ia harus tetap berada di sana karena melaluinya kita belajar, dan mungkin itu menjadi motivasi besar bagi saya dan bagi semua orang."

Ia melanjutkan: "Ada unsur keanggunan, perilaku, cahaya, dan jiwa. Ini adalah sesuatu yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi klub ini memiliki aura yang istimewa. Ia memiliki energi yang menarikmu, memikat hatimu, dan meninggalkan bekas. Saya merasa masih banyak yang harus dilakukan dan ini baru permulaan."

Hal yang paling mengejutkan dari Arteta adalah rutinitas harian yang ia ciptakan untuk mengejutkan para pemainnya, di mana ia menjelaskan: "Kreativitas ini bersumber dari pekerjaan yang kami lakukan, dan terutama perhatian terhadap apa yang dibutuhkan para pemain. Apa yang mereka cari? Kami telah bersama selama tujuh tahun, dan saya suka ketika mereka merasakannya, saat mereka memasuki gedung, dan bertanya kepada diri mereka sendiri: Baiklah, apa program hari ini? Arteta tetap di sini."