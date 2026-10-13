Arteta soal kejutan Messi untuk bintang Arsenal: Mata pemain terbaik dalam sejarah melihat lebih baik dari siapa pun

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Permata Arsenal masuk daftar bintang masa depan pilihan legenda Argentina

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Mikel Arteta, manajer Arsenal, berharap prediksi sang legenda Lionel Messi mengenai talenta muda Arsenal, Max Dowman, menjadi kenyataan.

Iklan terbaru Adidas memasukkan pemain berusia 16 tahun itu ke dalam daftar berisi 10 pemain yang diprediksi akan menulis babak selanjutnya dalam sejarah sepak bola.

Sementara Messi perlahan mengakhiri perjalanan kariernya, setelah baru-baru ini berpamitan dengan timnas Argentina, perhatian mulai beralih ke bintang-bintang muda yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkannya dalam waktu dekat.

Pada Minggu lalu, Adidas meluncurkan musim ketiga dari kampanye "Messi +10", di mana bintang Argentina itu memilih 10 talenta muda terbaik di dunia sepak bola.

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Saat ditanya soal pandangan Messi tentang Dowman, manajer Arsenal itu berkata: "Jika Messi, pemain terbaik sepanjang sejarah, mengatakan hal itu, saya pikir matanya lebih tajam dari mata siapa pun. Kami berharap dia benar."

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Arteta menambahkan tentang Dowman: "Dalam beberapa penampilan yang sudah dijalaninya, dia sudah menyuguhkan hal-hal luar biasa. Dia pemain dengan bakat yang istimewa. Dia menghadirkan kesenangan saat ditonton; cara dia bergerak, cara dia menyentuh bola, cara dia membawa dirinya, semuanya berbeda. Itulah yang membuatnya unik."

Adidas merilis sepatu baru Messi, F50 'Futbol y Familia', bertepatan dengan pengunduran dirinya dari pentas internasional bersama timnas Argentina.

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Setelah mendapat persetujuan Messi, Dowman mengenakan sepatu tersebut pada Senin kemarin saat latihan Arsenal sebagai persiapan menghadapi laga Liga Champions melawan Lille, menurut yang dilaporkan situs The standard.