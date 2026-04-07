Arteta setelah kemenangan di kompetisi Eropa: Momen ajaib yang menentukan hasil pertandingan... dan performa luar biasa

Mikel Arteta, manajer Arsenal, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas kemenangan yang diraih timnya di laga tandang pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting Lisbon dengan skor 1-0, sambil menekankan betapa sulitnya meraih kemenangan melawan tim yang sudah lama tak terkalahkan di kandang sendiri.

Arteta mengatakan dalam wawancara pasca-pertandingan dengan Amazon Prime: "Saya sangat senang dengan kemenangan tandang di perempat final Liga Champions melawan tim yang belum pernah kalah di kandang sejak entah sudah berapa lama. Saya rasa kekalahan terakhir mereka juga terjadi di kompetisi Eropa, dan ini menunjukkan betapa sulitnya tugas ini."

Mengenai tantangan serangan selama pertandingan, ia menjelaskan: "Ya, saya merasakannya karena ketika kami mencapai sepertiga akhir lapangan dan menguasai area tersebut, kami kekurangan sentuhan akhir. Kami harus lebih dinamis, cepat, dan efektif untuk memecahkan blok pertahanan mereka. Sebuah gol kami dianulir, dan ada dua atau tiga peluang di mana kami sangat dekat, tapi kami kehilangan umpan penentu. Pada akhirnya, momen ajaib dari para pemain pengganti memberi kami kemenangan."

Mengenai gol penentu kemenangan, Arteta berkomentar: "Aksi yang indah, dan itulah dampak yang Anda butuhkan saat mencapai tahap ini di musim. Semua orang harus meninggalkan jejaknya, dan itulah yang dilakukan para pemain malam ini tanpa ragu."

Arteta menutup pembicaraannya dengan memuji kipernya, David Raya, sambil berkata: "Dia mengalami dua momen di mana dia menahan dua bola krusial. Inilah Liga Champions; kompetisi ini selalu ditentukan di area penalti karena kualitas yang luar biasa di sini."

Menanggapi pernyataan Kai Havertz yang menyebut Raya sebagai yang terbaik di dunia, Arteta berkata: "Saat ini dia adalah fenomena, dan telah menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan kami. Kami sangat beruntung memiliki dia di tim kami."