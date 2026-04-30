Arteta sangat marah dan melampiaskan kemarahannya kepada satu orang: 'Tidak bisa diterima di level ini!'

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, tidak puas dengan wasit Danny Makkelie pada Rabu malam setelah pertandingan Liga Champions antara Atlético Madrid dan Arsenal (1-1). Pelatih asal Spanyol itu melontarkan kritik tajam terhadap penampilannya.

Makkelie memimpin pertandingan semifinal Liga Champions pada Kamis malam. Tepat sebelum akhir babak pertama, ia memberikan tendangan penalti kepada Arsenal setelah pelanggaran terhadap Viktor Gyökeres.

Setelah jeda, Makkelie juga menunjuk titik penalti di sisi lain lapangan. Marcos Llorente menendang bola dengan keras ke arah lengan Ben White yang terulur. Makkelie tidak melihat situasi tersebut dengan jelas, tetapi dipanggil ke layar oleh VAR, setelah itu bola diarahkan ke titik penalti.

Di fase akhir pertandingan, wasit asal Belanda itu kembali memberikan penalti kepada Arsenal. David Hancko menyentuh kaki Eberechi Eze sejenak. Cukup untuk penalti, menurut Makkelie.

Namun, VAR berpendapat lain dan memanggilnya ke layar, setelah itu keputusan dibatalkan. Arteta sangat marah setelah pertandingan berakhir, terutama terkait insiden terakhir ini.

“Saya mencoba memahaminya. Tidak ada seorang pun di ruang ganti yang mengerti. Jelas ada kontak. Ini jelas melanggar aturan. Bahkan setelah dia menonton tayangan ulang sebanyak tiga belas kali. Saya benar-benar marah. Ini tidak dapat diterima di level ini!”, keluhnya kepada TNT Sports.