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Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan kabar terbaru terkait kondisi sejumlah pemainnya jelang laga yang dinanti melawan Manchester City di Emirates Stadium pada Minggu. Ia memastikan kiper David Raya sudah kembali berlatih, sementara bek asal Prancis William Saliba semakin dekat untuk kembali bermain setelah pulih dari cedera.

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Raya sebelumnya absen karena cedera bahu dalam laga Liga Champions Arsenal pada tengah pekan, yang berakhir imbang 1-1 melawan Borussia Dortmund. Namun, Arteta memastikan sang kiper sudah kembali berlatih, seraya menegaskan bahwa klub memperlakukan semua pemainnya dengan cara yang sama dan berupaya menyiapkan mereka agar berada dalam kondisi terbaik.

Berbicara tentang pentingnya Raya kembali bugar, pelatih asal Spanyol itu mengatakan, seperti dilansir Sky Sports: "Inilah yang kami lakukan dengan setiap pemain, kami memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Semua pemain memiliki mentalitas yang sama, dan kami ingin mereka berada dalam kondisi terbaik."

Ditanya soal kemungkinan mengandalkan Kepa Arrizabalaga sebagai pengganti Raya, Arteta memuji pengalaman kiper asal Spanyol tersebut: "Pengalaman yang dimiliki Kepa luar biasa, baik dari tim-tim yang pernah ia bela, klub-klub yang pernah ia perkuat, maupun gelar-gelar yang telah ia raih."

Arteta juga berbicara tentang waktu kembalinya bek asal Prancis William Saliba ke dalam tim setelah pulih dari cedera: "Ia sudah lama tidak bermain sepak bola, dan ia bisa tampil dalam jumlah menit tertentu. Ia berlatih dengan baik, akan mendapatkan menit bermain dalam beberapa laga ke depan, dan akan menegaskan apa yang sudah ia tunjukkan, yaitu bahwa ia pemain yang luar biasa."

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Mengenai jumlah menit yang bisa dimainkan Saliba, pelatih Arsenal itu menjelaskan: "Setelah mendapatkan lebih banyak sesi latihan, kemungkinan besar durasi bermainnya akan bertambah, tetapi itu akan bergantung pada karakter pertandingan dan seberapa besar upaya yang ia keluarkan di dalamnya. Ia memahami situasinya dengan baik, tetapi tentu saja ia sangat antusias untuk kembali bermain."

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Arteta juga menanggapi sejauh mana masalah yang dihadapi Manchester City di luar lapangan memengaruhi hasil tim di atas lapangan hijau: "Itu pertanyaan yang harus ditujukan kepada mereka. Yang bisa saya katakan adalah, ketika saya menyaksikan mereka bermain, saya melihat bahwa dalam banyak pertandingan mereka menampilkan permainan yang membuat mereka lebih layak menang dibanding lawan-lawannya, tetapi begitulah sepak bola."

Terkait peluang Arsenal memperlebar jarak dengan Manchester City menjadi sembilan poin jika memenangi laga mendatang, Arteta menekankan pentingnya pertandingan kandang melawan pesaing langsung: "Ketika kami bermain di kandang melawan tim-tim besar, laga-laga itu menjadi penentu dalam persaingan perebutan gelar, dan kami tahu betapa pentingnya pertandingan tersebut. Namun, kita masih berada di bulan November, dan masih banyak pertandingan di depan kami."

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Pelatih Arsenal itu memuji Enzo Maresca, pelatih kepala Manchester City, seraya menegaskan rasa hormat pribadinya serta kekagumannya terhadap kepribadian Maresca dan caranya memandang sepak bola : "Saya mengenal Enzo secara pribadi, dan ia orang yang luar biasa. Ia hidup dan bernapas untuk sepak bola, memiliki kemampuan analisis yang hebat, dulunya pemain yang istimewa, dan sudah memulai karier kepelatihan yang luar biasa. Segala hal tentang dirinya sangat positif."

Mengenai perbedaan antara upaya mempertahankan gelar Liga Primer Inggris dan berjuang meraihnya untuk pertama kali, Arteta menegaskan bahwa keinginan untuk kembali juara memberi timnya motivasi tambahan: "Ya, ada keinginan yang lebih besar untuk mengulangi pencapaian itu dan merasakan kembali momen-momen tersebut bersama-sama. Semua orang mengerahkan upaya luar biasa setiap pekan, baik dalam menganalisis lawan, menciptakan atmosfer yang tepat di dalam tim, maupun bekerja untuk memenangi setiap pertandingan."

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Arteta juga berbicara tentang hubungan antara Arsenal dan Manchester City, termasuk apakah kedua tim saling menyukai: "Saya tidak tahu. Anda mengagumi lawan, level yang mereka tunjukkan, dan cara mereka bekerja, dan tentu saja Anda belajar dari itu. Hal itu memberi Anda motivasi untuk mencapai level yang berbeda, yaitu level yang dibawa Manchester City ke liga ini, karena apa yang mereka capai belum pernah ada sebelumnya."

Di tengah padatnya jadwal pertandingan, Arteta mengungkapkan caranya menjaga atmosfer positif di dalam tim dan memberi ruang bagi para pemain untuk menikmati latihan: "Kesenangan sejati ada saat berada di lapangan dan berlatih. Jika itu tidak menyenangkan bagi kami, berarti kami punya masalah. Dalam prosesnya, kami bisa menemukan momen-momen penuh energi dan kreativitas, serta tidak menjadikan setiap hari sebagai salinan dari hari sebelumnya, karena para pemain senang bermain dan berlatih."