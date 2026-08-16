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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Arteta: Penampilan kami melawan City memukau saya, tetapi hasilnya mengejutkan saya

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
M. Arteta
Inggris
Wales
Spanyol

Pelatih asal Spanyol itu memuji rekrutan barunya: Cerdas dan mampu mengambil keputusan yang tepat

Pelatih Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, menegaskan bahwa dia sangat menikmati menyaksikan permainan timnya dalam laga Community Shield Inggris, hari Minggu ini, melawan Manchester City, yang berakhir dengan kemenangan Arsenal (3-0).

Arsenal meraih gelar untuk ke-18 kalinya sepanjang sejarah mereka, berkat gol trio Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard.

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengatakan dalam wawancaranya dengan stasiun TNT Sports: "Itu benar-benar penampilan yang luar biasa. Saya benar-benar terkesan dengan keinginan dan reaksi yang kami tunjukkan. Saya katakan kepada mereka bahwa saya sangat menikmati menyaksikan mereka bermain."

Tentang pemain anyar Christos Tzolis, dia menambahkan sebagaimana dilansir jaringan "BBC": "Saya rasa dia berbaur dengan mulus ke dalam tim. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang permainan, dia adalah pemain yang mengambil keputusan tepat saat banyak pemain lain terburu-buru dan mengambil keputusan yang salah. Dia cerdas dan sangat akurat. Hari ini, di ruang-ruang sempit, dia mengambil keputusan yang tepat dua kali dan membantu kami mencetak dua gol."

Mengenai kekuatan lini tengah Arsenal, dia menuturkan: "Sangat kuat. Saya rasa kami terus menambah pemain tahun demi tahun. Skuad-skuad yang istimewa. Kini kami memiliki banyak kepemimpinan."

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Tentang hasil melawan Man City, dia menjelaskan: "Saya sedikit terkejut. Kami telah menjalani masa persiapan musim, dan kami memiliki delapan atau sembilan pemain untuk diuji. Bermain dengan cara seperti yang kami tunjukkan adalah hal yang sangat mengesankan."

Terkait dicoretnya Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus dari pertandingan, dia mengakhiri pernyataannya: "Saya merasa sangat sedih karena mereka tidak turut bermain. Saya telah berupaya keras bersama Liga Primer Inggris untuk menambahkan lebih banyak pemain ke dalam skuad. Mereka layak berada bersama kami. Saya berharap kami dapat mengubah keputusan ini."


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