Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menegaskan bahwa persaingan dengan Enzo Maresca, pelatih Manchester City, serta para pelatih baru lainnya di Liga Primer Inggris musim ini dapat membantu meningkatkan level Arsenal.

Arteta dan Maresca akan saling berhadapan untuk pertama kalinya sejak pelatih Italia itu mengemban tugas menggantikan Pep Guardiola di Stadion Etihad, yakni dalam laga Community Shield yang dijadwalkan berlangsung Minggu di Cardiff.

Pelatih Arsenal itu, pada hari Jumat, mendukung mantan pelatih Chelsea, Maresca, untuk meraih "kerja yang luar biasa", di saat Manchester City menjadi salah satu dari 9 klub di Liga Primer Inggris yang dilatih oleh pelatih baru musim ini.

Ketiadaan stabilitas kepelatihan di berbagai klub kompetisi tersebut turut memperkuat anggapan umum bahwa Arsenal adalah kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris.

Arteta berusaha menghindari pembahasan ini dan tidak terlalu berlebihan berfokus pada Maresca selama konferensi pers hari Jumat, terutama dengan kehadiran pelatih asal Basque, Xabi Alonso, di antara kelompok pelatih baru Liga Primer Inggris, di samping fakta bahwa pelatih berusia 44 tahun itu belum pernah berhadapan dengan Roberto De Zerbi sejauh ini sejak yang terakhir tiba di Tottenham pada Maret lalu.

Arteta berkata: "Baiklah, persaingan juga akan terjadi dengan sejumlah pelatih, selain Maresca, dan dengan beberapa pelatih baru yang bergabung ke liga, yang juga luar biasa."

Ia menambahkan: "Kami tahu liga ini memiliki banyak pelatih hebat. Sangat sulit setiap pekan untuk mempersiapkan pertandingan melawan mereka. Ini pasti akan meningkatkan level kami dan level saya, dan kami akan berusaha menjadi lebih baik."

Ia melanjutkan: "Setiap klub memiliki titik kekuatannya. Beberapa klub karena banyaknya kemenangan yang mereka raih selama sepuluh tahun terakhir, sebagian karena skuad pemainnya, dan sebagian lagi karena dana yang telah mereka keluarkan."

Ia menyambung: "Kami mengetahui titik-titik kekuatan kami, dan itu berkaitan dengan apa yang telah kami tampilkan selama empat atau lima tahun terakhir dengan sangat konsisten, tetapi kami juga bisa menjadi lebih baik, dan itulah yang menjadi fokus kami untuk menjaga konsistensi ini."

Ia meneruskan: "Saya menyebutnya stabilitas, tetapi saya tidak ingin menjadi stabil, saya ingin menjadi lebih baik dan lebih ambisius. Itulah yang kami inginkan."

Arteta akan memutuskan pada saat terakhir mengenai kesiapan duo Inggris Declan Rice dan Bukayo Saka untuk tampil melawan Manchester City, mengingat kondisi fisik keduanya.

Rice dan Saka kembali berlatih pekan ini setelah menjalani perjalanan yang berat di Piala Dunia, yang datang menyusul musim 2025-2026 yang sukses namun penuh tantangan, di mana keduanya terpaksa harus menghadapi masalah fisik.

Dua rekrutan baru selama bursa transfer musim panas, Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis, bersiap menjalani penampilan resmi perdana mereka bersama Arsenal melawan Manchester City, yang meraih kemenangan di dua dari 3 pertemuan selama musim lalu, termasuk final Piala Liga Inggris di Stadion Wembley.

Ketika ditanya apakah Manchester City akan tetap menjadi pesaing terbesar Arsenal untuk gelar Liga Primer Inggris meski Guardiola telah pergi, ia menjawab: "Kami akan memiliki banyak pesaing."

Ia melanjutkan: "Ketika melihat skuad para pemain, para pelatih, dan klub-klub tempat mereka bernaung, tetapi kami tahu hal itu."

Arteta menutup: "Kami perlu fokus pada diri kami sendiri dan memastikan meraih manfaat maksimal dari semua sumber daya yang kami miliki, untuk memberi diri kami peluang terbaik yang mungkin. Dan setelah itu, hari demi hari, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang."