Arteta menyindir aturan baru Premier League: "Kami akan bermain pakai topi"

Arsenal menghadapi tantangan yang tidak biasa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Primer Inggris musim 2026-2027, setelah sebuah aturan baru mulai berlaku yang melarang para pemain menggunakan handuk untuk mengeringkan bola sebelum melakukan lemparan ke dalam. Keputusan tersebut memicu ketidakpuasan Mikel Arteta, manajer klub London itu, mengingat ketergantungannya pada lemparan jauh sebagai senjata taktis yang berpengaruh.

Arteta menyampaikan keberatannya atas keputusan itu dalam sebuah konferensi pers menjelang laga Arsenal melawan Manchester City di Community Shield, dengan menilai bahwa larangan penggunaan handuk merupakan hal yang "besar dan mengganggu", sebelum menanggapi keputusan itu dengan nada sindiran, mengusulkan agar para pemainnya memasuki lapangan dengan mengenakan topi sampai mereka menemukan cara untuk mengeringkan tangan dan bola.

Kekesalan pelatih asal Spanyol itu tampak dapat dimaklumi mengingat cara Arsenal mengandalkan lemparan ke dalam sepanjang musim lalu, di mana mereka memanfaatkan sejumlah pemain yang memiliki kemampuan melempar bola jauh, terutama Ben White, Declan Rice, dan Riccardo Calafiori, dengan tujuan menempatkan bola di area-area berbahaya dan memanfaatkan kepiawaian rekan-rekan mereka dalam mengolah bola-bola atas.

Arteta mengatakan: "Tidak bisa menggunakan handuk memang merupakan hal yang besar dan mengganggu," seraya menambahkan: "Mari kita lihat apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita menangani perkembangan baru ini. Mungkin kita akan bermain dengan mengenakan topi."

Langkah ini muncul setelah sebelumnya penggunaan handuk tunduk pada kesepakatan awal antara kedua tim sebelum pertandingan, sebelum akhirnya otoritas Liga Primer Inggris memutuskan untuk melarang penggunaannya secara penuh, sehingga mengakhiri perdebatan yang berlangsung seputar sejauh mana pengaruhnya terhadap pelaksanaan lemparan ke dalam.

Aturan baru ini mengingatkan pada sebuah insiden yang terjadi musim lalu dalam laga Arsenal melawan Newcastle United, ketika Calafiori mencoba mengeringkan bola menggunakan handuk yang berada di dekat gawang Newcastle, namun wasit Jarred Gillett dengan cepat turun tangan dan menyingkirkan handuk tersebut, karena kedua tim tidak menyepakati penggunaannya sebelum pertandingan.

Perdebatan seputar handuk bukanlah hal baru di Liga Primer Inggris, di mana sebelumnya Sean Dyche, pelatih Nottingham Forest, pernah mengkritik penggunaannya, dengan menilai bahwa hal itu memberikan sebagian tim keuntungan yang tidak adil ketika melakukan lemparan ke dalam.