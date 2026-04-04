Arteta menolak untuk mengorbankan bintang Arsenal: Kesalahan adalah bagian dari sepak bola

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menegaskan bahwa salah satu bintang The Gunners siap diturunkan sebagai starter saat menghadapi Southampton di perempat final Piala FA, sambil menekankan keyakinannya yang penuh terhadap sang pemain meskipun ia baru-baru ini melakukan kesalahan.

Arteta menyatakan bahwa kipernya, Kepa Arrizabalaga, siap kembali ke susunan pemain inti dalam pertandingan yang dinantikan tersebut, dua pekan setelah kesalahan yang menyebabkan gol pertama kebobolan saat melawan Manchester City di final Piala Liga yang dimenangkan City dengan skor 2-0.

Kiper berusia 31 tahun itu belum tampil dalam satu pun pertandingan Liga Premier Inggris musim ini, di mana penampilannya terbatas pada turnamen Piala Liga dan Piala FA, serta pertandingan tanpa arti di Liga Champions melawan Kaïrat.

Meskipun melakukan kesalahan fatal melawan City, Arteta tampaknya bertekad untuk mempertahankan mantan kiper Chelsea tersebut saat bertandang ke "St Mary's" pada Sabtu malam, mengingat Kepa telah bermain penuh dalam semua pertandingan Arsenal di Piala FA musim ini.

Arteta mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir oleh ESPN: "Dia siap bermain, saya tidak akan pernah menghakimi seorang pemain atau mengambil keputusan melawan dia hanya karena dia melakukan kesalahan. Sikap dan perilaku, ya, 100%, tapi kesalahan adalah bagian dari sepak bola dan siapa pun bisa melakukannya."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Saya tidak tahu apakah dia membutuhkan dukungan, tapi dia sudah mendapatkannya dari rekan-rekannya terlebih dahulu, lalu dari saya dan staf, dan saya harap juga dari para penggemar. Saya tidak berpikir dia membutuhkannya karena dia memiliki pengalaman yang besar dan telah melewati berbagai situasi dalam kariernya, jadi dia lebih dari siap untuk bermain."

Impian Arsenal untuk meraih quadruple pupus setelah kekalahan mengecewakan 0-2 dari tim Pep Guardiola, namun tim ini masih memimpin liga dengan selisih 9 poin, dan berusaha melewati Southampton, yang aktif di "Championship", untuk memastikan tempat di semifinal piala.

Ketika ditanya tentang dampak kekalahan tersebut, Arteta mengatakan: "Ini seperti bola racun di perutmu, tapi harus dikeluarkan secepat mungkin dan digunakan untuk memperbaiki diri dan tim. Perasaan ini tidak akan hilang dalam 30 tahun ke depan, karena ketika kamu memiliki kesempatan untuk memenangkan final di Wembley, kamu harus mewujudkannya."

Dia menyimpulkan: "Perasaan itu harus tetap ada di sana agar menjadi bagian dari siapa Anda di minggu-minggu dan tahun-tahun mendatang, belajar darinya dan memastikan api itu tetap menyala di Wembley sambil mengingat apa yang terjadi. Itulah pendekatan kami dan satu-satunya hal yang kami lakukan belakangan ini, menggunakan hal itu sebagai bahan bakar untuk dorongan terakhir yang kami inginkan, dan saya langsung merasakannya pada para pemain, Ini akan membuat kami lebih baik dan kami harus memanfaatkannya di bagian terpenting dan terindah dari musim ini."

