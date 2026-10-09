Di tengah meningkatnya pertanyaan seputar dampak kasus Manchester City terhadap persaingan di Liga Primer Inggris, Mikel Arteta, pelatih kepala Arsenal, mendapati dirinya berhadapan dengan sejumlah berkas rumit yang melampaui batas pertandingan mendatang melawan Leeds United. Di antara polemik hukum yang menyelimuti salah satu pesaing utama timnya, kekecewaan yang ditinggalkan oleh kekalahan terakhir dari Brighton, dan persiapan menuju fase baru setelah perpanjangan kontraknya, pelatih asal Spanyol itu berupaya mengalihkan perhatian menuju apa yang dianggapnya paling penting: membangun tim yang mampu memaksakan dominasinya dan mewujudkan ambisi para pendukungnya.

Dalam konferensi pers jelang laga melawan Leeds United, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Stadion Emirates dalam rangkaian pertandingan pekan keenam Liga Primer Inggris, Arteta berbicara tentang kasus Manchester City dan sikapnya terhadap polemik yang terus berlanjut mengenai kasus tersebut, di samping ambisinya bersama Arsenal, alasan tekadnya untuk melanjutkan perjalanan, serta perkembangan terkini kondisi fisik sejumlah pemainnya, terutama Declan Rice, Kai Havertz, dan Ezri Konsa.

Arteta memilih bersikap hati-hati dalam menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang menyelimuti Manchester City, menolak terlibat dalam diskusi tambahan sebelum prosedur hukum tuntas dan banding yang terkait dengannya diputuskan.

Pelatih Arsenal itu mengatakan bahwa ia benar-benar memahami alasan diajukannya pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi ia menegaskan perlunya menghormati prosedur, jadwal waktu, dan jalur hukum yang sedang berlangsung, serta menjelaskan bahwa kasus tersebut belum mencapai akhirnya.

Ia menambahkan: "Sangat penting bagi kita untuk menghormati prosedur, jadwal waktu, dan jalur yang sedang berlangsung, yang belum diputuskan, mengingat adanya banding dalam kasus ini. Sikap saya, demikian pula sikap klub, adalah tidak memberikan komentar tambahan apa pun sampai perkara ini diputuskan."

Dengan sikap ini, pelatih asal Spanyol itu menghindari memberikan penilaian baru apa pun terkait kasus tersebut, menegaskan bahwa Arsenal tidak ingin melewati batas yang ditetapkan oleh prosedur yang sedang berjalan, bahkan dalam situasi sensitifnya berkas ini dan potensi dampaknya terhadap atmosfer persaingan di Liga Primer Inggris.

Hal itu tidak berhenti di situ, sebab Arteta ditanya apakah perkembangan yang berkaitan dengan Manchester City telah memengaruhi kenangannya tentang periode saat ia bekerja dalam staf kepelatihan klub tersebut, tetapi ia tetap pada jawaban sebelumnya, dengan menyatakan bahwa kasus itu masih berlangsung dan ia harus menghormati jalur yang sedang ditempuh.

Ia menjelaskan bahwa perkara ini bukan di bawah kendalinya, dan fokus harus tertuju pada aspek-aspek yang bisa dikendalikan oleh timnya, terutama persiapan menghadapi pertandingan dan menampilkan level terbaik yang mungkin di hadapan para pesaing.

Ketika kepadanya diajukan pertanyaan tentang perlunya kasus ini diputuskan selama musim ini, Arteta menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan pihak yang bertanggung jawab atas berkas ini untuk mencapai hasil yang benar, seraya mengatakan bahwa ia percaya prosedur akan dirampungkan dengan cara yang tepat.

Apakah citra Liga Primer Inggris tercoreng?

Pertanyaan meluas hingga ke dampak kasus ini terhadap reputasi Liga Primer Inggris, dan apakah hal itu telah mencoreng citra kompetisi yang secara luas dinilai sebagai salah satu kompetisi terkuat di dunia.

Namun Arteta menolak memberikan penilaian akhir sebelum prosedur selesai, dengan menegaskan bahwa membentuk pandangan yang jelas tentang kasus ini tetap bergantung pada hasil akhirnya kelak. Ia berkata: "Ada prosedur yang belum diputuskan, perkaranya masih dalam proses. Kita bisa membentuk pandangan yang jelas begitu kasus ini diputuskan, sedangkan saat ini saya tidak siap memberikan komentar apa pun."

Sebaliknya, pelatih asal Spanyol itu tidak menunjukkan keraguan sedikit pun ketika ditanya apakah Liga Primer Inggris masih yang terbaik di dunia, karena ia menjawab secara tegas membenarkan. Ia menunjukkan bahwa kompetisi tersebut memiliki posisi yang istimewa karena berbagai alasan, dengan berpijak pada pengalamannya yang terbentang lebih dari 20 tahun di sepak bola Inggris, serta menegaskan rasa bangganya berada di lingkungan ini.

Ia juga memuji klub-klub yang berhasil meraih hasil-hasil istimewa melalui pengelolaan sumber daya yang cerdas, dengan mencontohkan Brighton dan Brentford, yang menampilkan level mengesankan meski kemampuan finansial mereka berbeda dari klub-klub besar. Arteta mengingatkan bahwa Arsenal sendiri menghadapi kesulitan melawan Brighton beberapa pekan lalu, sebagai isyarat bahwa keunggulan di Liga Primer Inggris tidak hanya bergantung pada besarnya pengeluaran, tetapi juga memerlukan kualitas kerja, perencanaan, dan persiapan.

Ketika ditanya apakah situasi Manchester City bisa menguntungkan Arsenal, Arteta menolak terseret dalam perhitungan yang berkaitan dengan nasib para pesaing, dengan menegaskan bahwa timnya tidak bisa mengendalikan perkembangan-perkembangan ini.

Ia menekankan bahwa prioritas baginya adalah memanfaatkan kemampuan yang tersedia dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan-pertandingan mendatang, terutama karena timnya bersiap menjamu Leeds United setelah jeda internasional.

Ia berkata: "Ini hal yang di luar kendali kami. Adapun yang berada dalam ruang lingkup kendali kami adalah sejauh mana kesiapan kami; seluruh pemain internasional kami telah kembali dalam kondisi terbaik yang mungkin, yang memungkinkan kami mengalahkan Leeds besok, dan itulah titik fokus kami."

Pernyataan ini mencerminkan keinginan pelatih asal Spanyol itu untuk menjauhkan para pemainnya dari polemik yang menyelimuti persaingan, dan menghindari menjadikan kasus Manchester City sebagai pusat utama di dalam tim, di saat Arsenal membutuhkan pemulihan keseimbangannya setelah kegagalan terakhir melawan Brighton.

Perpanjangan kontrak: awal fase baru dalam proyek Arsenal

Jauh dari berkas-berkas yang menuai polemik, Arteta berbicara tentang perpanjangan kontraknya dengan Arsenal, dengan menyatakan kebahagiaannya yang besar untuk melanjutkan perjalanannya bersama klub yang mulai ia tangani hampir tujuh tahun lalu.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan bukan sekadar langkah kontraktual, melainkan perpanjangan dari keyakinan bersama antara dirinya dan manajemen klub tentang masa depan dan ambisi yang hendak diwujudkan kedua belah pihak, dan ia berkata: "Saya merasa sangat terhormat. Saya dan keluarga saya sangat bersyukur bisa terus menikmati perjalanan menakjubkan yang dimulai hampir tujuh tahun lalu ini."

Ia menjelaskan bahwa pemahaman antara dirinya dan manajemen Arsenal telah hadir sejak awal, dengan menunjukkan bahwa suasana yang berlangsung selama pembahasan masa depan merupakan salah satu indikator utama yang mendorongnya untuk yakin bahwa melanjutkan adalah pilihan yang benar.

Ia menambahkan bahwa menatap wajah para pejabat dan melihat antusiasme di mata mereka saat berbicara tentang fase mendatang merupakan hal yang penting baginya, seraya memuji Stan Kroenke dan Josh Kroenke, di samping chief executive Richard Garlick, direktur operasi sepak bola James King, dan direktur olahraga Andrea Berta, serta staf kepelatihan dan para pemain.

Meski demikian, Arteta menekankan bahwa perpanjangan kontrak bukan jaminan untuk kesuksesan yang berkelanjutan, melainkan menempatkan semua orang di hadapan tanggung jawab yang diperbarui, dengan menegaskan bahwa bertahan di level yang diidamkan klub memerlukan kerja keras setiap hari dan layak atas posisi yang telah dicapai tim.

Mimpi dominasi: Arteta menggambarkan wajah masa depan Arsenal

Arteta tidak menyembunyikan ambisinya untuk membangun fase yang sukses dan stabil bersama Arsenal, yang mampu bersaing secara terus-menerus memperebutkan gelar, tetapi ia menunjukkan bahwa mencapai era dominan memerlukan lebih dari sekadar memiliki pemain-pemain istimewa atau meraih sejumlah hasil positif.

Ia menjelaskan bahwa hal itu membutuhkan upaya yang berkelanjutan, dan menjaga standar-standar tinggi yang hendak dikukuhkan klub, sambil mempertahankan level antusiasme, hasrat, dan energi yang ia pandang perlu untuk terus maju.

Ia mengatakan bahwa tim benar-benar menyadari level yang telah dicapainya dan standar yang harus dijaga, tetapi ia merasa bahwa antusiasme dan ambisi di dalam klub melampaui batas-batas tersebut, sebagai isyarat terhadap keinginannya untuk terus mengembangkan skuad dan tidak merasa cukup dengan apa yang telah dicapai.

Tentang momen yang paling membuatnya merasa bangga, dan apakah hubungannya dengan para pendukung lebih penting daripada meraih gelar, Arteta menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan cara tim ini dibangun, dan dengan perasaan yang kian tumbuh bahwa semua orang telah menjadi bagian dari satu kesatuan.

Ia menegaskan bahwa Arsenal kini memiliki identitas yang jelas, ambisi yang terdefinisi, dan visi bersama tentang jalan yang ingin ditempuh, seraya menganggap bahwa keterikatan ini merupakan salah satu capaian terpenting yang terwujud selama perjalanannya bersama klub.

Pernyataan ini muncul di saat Arsenal berupaya mengubah proyek teknisnya menjadi kesuksesan yang nyata, setelah harapan menjadi lebih besar dengan berlanjutnya Arteta di posisinya dan diperbaruinya kepercayaan terhadapnya oleh pihak manajemen.

Apakah Arteta berpikir untuk hengkang atau mengambil istirahat?

Pelatih asal Spanyol itu menyinggung hubungannya dengan profesinya, dan apakah ia berpikir untuk melanjutkan selama bertahun-tahun, atau suatu saat mungkin membutuhkan untuk berhenti dan menjauh dari tekanan kepelatihan.

Ia menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada masa kini, dan ia lebih suka memperlakukan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk menikmati pekerjaan, alih-alih disibukkan dengan apa yang mungkin terjadi bertahun-tahun kemudian.

Ia berkata: "Perkaranya berkaitan dengan hari ini, dan kita berharap ia terbentang hingga hari esok; begitulah seharusnya kita menjalani profesi ini. Kau harus menikmati perjalanannya, itulah hal yang paling penting, dan itu adalah pelajaran terbesar yang saya petik selama bertahun-tahun."

Ia menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang yang mendukung di sekitarnya merupakan salah satu alasan terpenting mengapa ia merasa nyaman dan bahagia, dengan menjelaskan bahwa dukungan yang ia terima selama kariernya membuatnya merasa dihargai, dan membantunya menikmati apa yang ia lakukan.

Ketika ditanya apakah ia pernah berpikir untuk tidak menandatangani kontrak baru, ia mengungkapkan bahwa mengambil keputusan semacam ini menuntut seorang pelatih untuk meninjau kembali perasaan dan energinya, di samping mengevaluasi hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya.

Ia menjelaskan bahwa pertanyaan terpenting baginya adalah memiliki hasrat yang cukup untuk melanjutkan, dan perasaan bahwa orang-orang di sekitarnya berbagi antusiasme yang sama, dengan menegaskan bahwa jawabannya adalah membenarkan, dan bahwa ia akan meninjau ulang perkaranya jika perasaan ini berubah di masa depan.

Ia juga membantah bahwa gagasan mengambil istirahat dari karier hadir dalam benaknya saat ini, dengan menekankan kecintaannya yang begitu besar terhadap pekerjaannya, dan bahwa ia bangun setiap pagi dengan perasaan penuh energi dan hasrat untuk terus bekerja.

Ia menambahkan bahwa sebagian orang menyarankannya untuk beristirahat, tetapi ia mendapati dirinya mampu memulihkan kebugarannya bahkan setelah periode singkat berhenti dalam satu hari, karena pekerjaan baginya merupakan hasrat yang sejati.

Mengenai tekanan dan ketegangan yang terkait dengan kepelatihan, Arteta menjelaskan bahwa ia memahami sifat pembicaraan tentang beratnya profesi ini, tetapi ia tidak memandang pekerjaannya dari sudut ini, melainkan berfokus pada ambisi, dorongan, dan hasrat yang mendorongnya untuk terus melanjutkan.

Ia menegaskan bahwa bekerja setiap hari di bidang yang ia cintai merupakan keistimewaan yang besar, dan bahwa saat ia kehilangan perasaan ini akan menjadi isyarat perlunya berhenti dan berpikir ulang.

Cedera Arsenal: tanda tanya seputar Rice, Havertz, dan Konsa

Di sisi teknis, Arteta memberikan pembaruan tentang kondisi fisik sejumlah pemainnya jelang laga melawan Leeds United, di tengah kembalinya para pemain internasional dari kewajiban mereka bersama tim nasional negara masing-masing.

Declan Rice menjadi salah satu nama paling menonjol yang memunculkan pertanyaan, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Inggris, karena pelatih menegaskan perlunya menangani kondisinya dengan hati-hati, di tengah masalah fisik yang ia alami sejak kepulangannya dari Piala Dunia.

Arteta menjelaskan bahwa jumlah pertandingan yang telah dijalani gelandang itu selama tiga tahun terakhir mengharuskan staf kepelatihan mengambil keputusan yang penuh perhitungan terkait keikutsertaannya, seraya menunjukkan bahwa menangani kondisinya dengan bijak adalah pilihan terbaik.

Ia menambahkan bahwa klub berharap Rice tersedia untuk tampil melawan Leeds, bersama para pemain lain yang kesiapannya belum jelas secara pasti.

Terkait Kai Havertz dan Ezri Konsa, Arteta menunjukkan bahwa keduanya kembali dari pemusatan latihan tim nasional negaranya dengan sejumlah masalah fisik, dengan menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai keikutsertaan mereka akan ditentukan sesuai kondisi mereka sebelum pertandingan.

Ia menjelaskan bahwa Havertz mengalami cedera otot, sementara Konsa juga menghadapi sejumlah masalah fisik, seraya menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara Arsenal dan pihak-pihak terkait di pemusatan latihan tim nasional Inggris.

Ketika ditanya tentang peluang keikutsertaan mereka melawan Leeds, pelatih asal Spanyol itu hanya menegaskan perlunya menunggu hingga hari pertandingan, sebagai isyarat bahwa staf kepelatihan tidak akan tergesa-gesa menurunkan pemain mana pun sebelum memastikan kemampuannya untuk tampil tanpa risiko tambahan.

Tzolis absen selama beberapa pekan, Hincapié, Mosquera, dan White kembali

Arteta menegaskan bahwa Christos Tzolis tidak akan tersedia untuk tampil melawan Leeds, setelah ia mengalami cedera hamstring saat berada bersama tim nasional Yunani.

Ia menunjukkan bahwa cedera itu akan menjauhkan pemain tersebut dari lapangan selama beberapa pekan, yang merupakan pukulan tambahan bagi tim pada fase ketika mereka membutuhkan tersedianya sebanyak mungkin opsi.

Sebaliknya, pernyataan pelatih itu membawa kabar positif terkait beberapa elemen lain, karena ia menegaskan kesiapan Piero Hincapié, Cristhian Mosquera, dan Ben White, setelah mereka mengalami cedera sebelum jeda internasional.

Ia menjelaskan bahwa Hincapié dan Mosquera mengerahkan upaya besar untuk kembali siap sebelum laga melawan Brighton, tetapi staf kepelatihan memutuskan untuk tidak mengambil risiko memainkan keduanya dalam pertandingan itu.

Ia juga menegaskan bahwa Max Dowman telah tersedia untuk tampil setelah pulih dari cedera yang ia alami saat berada bersama tim nasional Inggris U-19, sehingga memberikan staf kepelatihan opsi tambahan jelang laga melawan Leeds.

Dengan masih adanya keraguan seputar Rice, Havertz, dan Konsa, jam-jam yang mendahului pertandingan tampak menentukan dalam penentuan susunan pemain yang akan diandalkan Arteta, terutama karena staf kepelatihan harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meraih kemenangan dan menghindari memperparah cedera.

Pesan Arteta untuk para pendukung setelah kejutan Brighton

Di penghujung pembicaraannya, Arteta kembali ke kekalahan melawan Brighton, yang meninggalkan dampak yang jelas di dalam Arsenal, dengan menegaskan bahwa tim menyadari besarnya kekecewaan yang dialami para pendukung, dan bahwa tanggung jawabnya adalah menjawab di dalam lapangan.

Ia berkata: "Pesannya jelas: kami merasakan kegetiran dan rasa sakit yang sangat besar akibat apa yang terjadi melawan Brighton, dan tanggung jawab kami menuntut untuk melepaskan rasa sakit ini dan menampilkan performa yang layak diterima para pendukung."

Kata-kata ini mencerminkan keinginan pelatih asal Spanyol itu untuk meng