Arteta mengumumkan bahwa dua bintang Arsenal tidak akan diturunkan dalam laga melawan Sporting Lisbon

Pelatih Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, mengumumkan bahwa dua bintang timnya tidak akan diturunkan dalam laga melawan Sporting Lisbon, besok malam Selasa, di Stadion José Alvalade, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Di sisi lain, Arteta mendapat dorongan moral yang besar dengan kembalinya tiga pemainnya yang cedera menjelang laga Eropa tersebut.

Arsenal kehilangan dua gelar pertama musim ini, setelah kalah dari Manchester City (2-0) di final Piala Liga, serta tersingkir dari Piala FA setelah kalah dari Southampton dalam kejutan besar (2-1).

Arteta berupaya memimpin skuad The Gunners meraih gelar besar, baik Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 2004, maupun Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Sporting Lisbon, Arteta menegaskan kesiapan trio Gabriel, Declan Rice, dan Leandro Trossard untuk pertandingan melawan Sporting Lisbon.

Sementara itu, menurut laporan surat kabar Inggris "Mirror", ia menyebutkan absennya duo Yurin Timber dan Bukayo Saka.

Arteta berkata: "Mereka belum berangkat dan belum sepenuhnya siap, dan kami berharap mereka siap untuk pertandingan akhir pekan jika semuanya berjalan lancar."

Arsenal juga kehilangan Ibrahima Ezi dan Mikel Merino, karena cedera jangka panjang di betis dan kaki masing-masing.

Mengenai pertandingan melawan Sporting Lisbon, ia menjelaskan: "Apa yang diraih Sporting di kandang mereka luar biasa, dan tim harus sangat istimewa untuk mencapai tingkat konsistensi seperti itu."

Ketika ditanya tentang kekalahan di Stadion St Mary's melawan Southampton, Arteta berkata: "Kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, dan menyadari betapa sulitnya apa yang telah kita capai sejauh ini. Mari kita rasakan rasa sakitnya, dan manfaatkan itu untuk perbaikan. Kita sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, dan mengapa itu terjadi. Inilah sepak bola."

Dia menambahkan: "Menurut saya, ketika Anda memiliki kesempatan seperti yang kami miliki musim ini, Anda harus fokus pada tekanan dan hal-hal yang harus kami lakukan. Anda harus sangat jelas mengenai apa yang telah membawa kami ke posisi saat ini."