Arteta mengkritik penampilan Arsenal: Kami melakukan banyak hal aneh saat melawan Bournemouth

Pelatih Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, mengkritik penampilan timnya saat kalah 2-1 dari Bournemouth pada pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Dengan demikian, Arsenal memberikan peluang emas bagi Manchester City untuk kembali bersaing dalam perebutan posisi puncak.

Tim asuhan Pep Guardiola tertinggal 9 poin dari Arsenal, namun City telah memainkan dua pertandingan lebih sedikit, ditambah dengan pertandingan puncak yang akan mempertemukan kedua tim di Etihad Stadium pada pekan ke-33.

Arteta, setelah pertandingan, mengatakan kepada "TNT Sports": "Ini sangat mengecewakan. Ini seperti tamparan keras di wajah, dan sekarang yang terpenting adalah bagaimana kami bereaksi. Mereka adalah tim yang tak terkalahkan dalam 11 pertandingan karena suatu alasan; mereka telah melakukan banyak hal dengan benar."

Dia menambahkan: "Kami sama sekali tidak efektif. Peluang pertama mereka untuk masuk ke kotak penalti adalah bola yang melenceng, dan dengan pertahanan yang buruk, itu berakhir dengan gol. Ini adalah hal yang harus kami pulihkan."

Dia melanjutkan: "Di babak kedua, Anda mengharapkan pertandingan yang berbeda. Namun, kami melakukan banyak hal aneh hari ini."

Dia melanjutkan: "Kami memiliki konsistensi yang besar dalam penampilan, tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi, begitulah sepak bola."

Ketika ditanya apakah para pemain merasa sakit hati, Arteta menjawab: "Sangat... Harus sakit hati. Mereka harus menerimanya dengan berani. Entah berdiri dan berjuang, atau tersingkir dari persaingan."

Pelatih asal Spanyol itu menyimpulkan: "Ini adalah pekan yang penting, dan banyak hal yang dipertaruhkan. Kami masih dalam posisi yang baik di kedua kompetisi."



