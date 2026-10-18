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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Arteta menciptakan senjata mematikan: Arsenal unggul atas raksasa Eropa

N. Madueke
M. Arteta
Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
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Seni menang dengan skor minimal

Arsenal berhasil lolos dari jebakan tuan rumah Nottingham Forest setelah merebut kemenangan sulit yang didapat di menit-menit akhir dengan skor 1-0, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu di Stadion City Ground, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Setelah tim asal London itu gagal merobek jala sepanjang hampir seluruh jalannya pertandingan, Noni Madueke sukses memecahkan kebuntuan pertahanan Nottingham Forest pada menit ke-80, usai menerima umpan dari Declan Rice, lalu menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan tendangan keras yang luar biasa dan bersarang di gawang, memberikan tiga poin berharga bagi timnya.

Jaringan statistik "Squawka" mengungkap angka menarik tentang Arsenal, dengan menyebutkan bahwa tim tersebut meraih 18 kemenangan dengan selisih satu gol selama dua musim terakhir, yang merupakan jumlah terbanyak dari kemenangan jenis ini di antara seluruh klub yang berkompetisi di lima liga top Eropa.

Di sisi lain, jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Arsenal mencatatkan jumlah kemenangan terbanyak dengan skor 1-0 di Liga Primer Inggris sejak Mikel Arteta mengambil alih kursi kepelatihan tim pada Desember 2019, sama banyak dengan Everton, yakni masing-masing 32 kemenangan.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
M
M
K
K
K
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
S
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi


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