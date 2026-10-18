Arteta menciptakan senjata mematikan: Arsenal unggul atas raksasa Eropa

Arsenal berhasil lolos dari jebakan tuan rumah Nottingham Forest setelah merebut kemenangan sulit yang didapat di menit-menit akhir dengan skor 1-0, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu di Stadion City Ground, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Setelah tim asal London itu gagal merobek jala sepanjang hampir seluruh jalannya pertandingan, Noni Madueke sukses memecahkan kebuntuan pertahanan Nottingham Forest pada menit ke-80, usai menerima umpan dari Declan Rice, lalu menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan tendangan keras yang luar biasa dan bersarang di gawang, memberikan tiga poin berharga bagi timnya.

Jaringan statistik "Squawka" mengungkap angka menarik tentang Arsenal, dengan menyebutkan bahwa tim tersebut meraih 18 kemenangan dengan selisih satu gol selama dua musim terakhir, yang merupakan jumlah terbanyak dari kemenangan jenis ini di antara seluruh klub yang berkompetisi di lima liga top Eropa.

Di sisi lain, jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Arsenal mencatatkan jumlah kemenangan terbanyak dengan skor 1-0 di Liga Primer Inggris sejak Mikel Arteta mengambil alih kursi kepelatihan tim pada Desember 2019, sama banyak dengan Everton, yakni masing-masing 32 kemenangan.







