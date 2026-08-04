Arsenal memasuki tahap lanjutan dalam upayanya untuk mendatangkan bintang Brasil Bruno Guimaraes, kapten Newcastle United, pada bursa transfer musim panas ini, dalam sebuah kesepakatan yang bisa dianggap sebagai salah satu transaksi paling menonjol di Liga Primer Inggris musim panas ini, setelah negosiasi beralih ke fase langsung antara kedua klub, di tengah indikasi yang semakin kuat mengenai kedekatan penentuan masa depan gelandang tersebut.

Arsenal melakukan pembicaraan langsung dengan Newcastle United guna mencapai kesepakatan yang akan memindahkan kapten tim Bruno Guimaraes ke Stadion Emirates.

Menurut laporan, kedua klub telah memasuki diskusi resmi terkait kesepakatan tersebut, setelah kontak sebelumnya berlangsung melalui perantara, dalam sebuah langkah yang mencerminkan keseriusan negosiasi dan keinginan kedua belah pihak untuk mencapai formula akhir.

Laporan menyebutkan bahwa Bruno Guimaraes, yang berusia 28 tahun, ingin mengenakan seragam Arsenal dan bergabung dengan juara Liga Primer Inggris.

Meskipun kesepakatan akhir belum tercapai hingga saat ini, semua pihak yang terkait menilai bahwa negosiasi berjalan ke arah yang benar, dengan adanya optimisme akan kemungkinan penyelesaian kesepakatan pada periode mendatang.

Arsenal bersiap mengajukan tawaran baru

Jaringan "BBC Sport" sebelumnya mengungkapkan bahwa Arsenal perlu menaikkan nilai tawarannya guna meyakinkan Newcastle untuk melepas bintang Brasilnya, setelah nilai tawaran pertama, yang diajukan melalui perantara bulan lalu, mencapai 70 juta pound sterling.

Belakangan, sebuah sumber di dalam Newcastle memastikan bahwa klub menolak tawaran yang diajukan Arsenal, namun pihak terakhir bersiap kembali dengan tawaran finansial yang ditingkatkan dengan harapan mencapai kesepakatan.

Di saat negosiasi terus berlangsung, Bruno Guimaraes melakukan perjalanan ke Spanyol untuk bergabung dengan pemusatan latihan Newcastle di kota "La Manga", sesuai dengan program yang telah ditentukan sebelumnya, setelah berakhirnya masa istirahat yang ia peroleh usai keikutsertaannya di Piala Dunia.

Pemain internasional Brasil itu merupakan salah satu target utama Arsenal pada bursa transfer saat ini, di tengah upaya klub untuk memperkuat skuadnya dengan nama-nama berkelas tinggi setelah menyabet gelar Liga Primer Inggris pada musim lalu.

Arteta memberi isyarat soal transfer baru

Mikel Arteta asal Spanyol, direktur teknik Arsenal, menolak berbicara secara langsung mengenai ketertarikan klubnya untuk mendatangkan Guimaraes, namun ia menegaskan bahwa manajemen klub bekerja dengan giat selama bursa transfer.

Arteta berkata: "Kami sangat aktif, dan kami memiliki ambisi besar terkait rencana masa depan kami. Kami perlu meningkatkan persaingan di dalam tim, dan kami harus memastikan untuk menentukan elemen dan keterampilan yang perlu kami tambahkan guna terus berkembang".

Newcastle United mengakhiri musim lalu di peringkat kedua belas klasemen Liga Primer Inggris, sementara Bruno Guimaraes terus menampilkan performa istimewa, setelah mencetak 9 gol dan menciptakan 8 assist di berbagai kompetisi, sehingga menegaskan posisinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League.