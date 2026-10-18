Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengakui sulitnya laga melawan Nottingham Forest, yang dimenangkan timnya di kandang lawan (1-0), Minggu malam ini, pada pekan ketujuh Liga Primer Inggris.

Arsenal yang menang lewat gol pemain pengganti Noni Madueke pun menambah koleksi poinnya menjadi 18, menempati peringkat kedua dengan selisih 3 poin dari Manchester City yang memimpin klasemen dengan nilai sempurna.

Arteta mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Match of the Day" di kanal "BBC": "Kami tahu hal ini akan terjadi, dan pada kesempatan sebelumnya kami tidak mampu menang, tetapi hari ini kami berhasil melakukannya."

Ia menambahkan: "Kami harus berjuang keras hingga detik terakhir. Mereka tim yang terorganisasi dengan baik dan pertahanannya sulit ditembus. Kami harus mengambil risiko, karena mereka tim yang berbahaya. Kami harus mengendalikan sisi emosional dengan sangat baik. Kami tetap menjaga fokus, dan para penyerang memberi dampak besar."

Mengenai para penyerang, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan: "Sebagian dari mereka bermain tiga hari lalu, sebagian akan menjadi starter di laga berikutnya, dan mereka paham bahwa semua orang harus berada dalam kesiapan penuh. Jika dibutuhkan setelah 60 menit, atau 45 menit, atau bahkan setelah dua menit, kami sekarang memiliki tim yang mampu menuntaskan segalanya di momen-momen krusial, dan kami harus memanfaatkan itu."

Ia melanjutkan: "Penampilan Noni (Madueke), Jurrien (Timber), dan Mikel (Merino) luar biasa saat ia masuk, dan Viktor (Gyokeres) benar-benar mengubah jalannya pertandingan - mereka semua melakukannya, dan itulah yang kami butuhkan. Noni tentu yang paling menonjol karena ia mencetak gol, dan itulah yang membuat perbedaan."

Ia meneruskan: "Terkadang Anda bisa merasa frustrasi menghadapi tim-tim yang pertahanannya sulit ditembus. Di babak pertama, kami tidak melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang, dan itulah yang kami bahas. Kami mendapat dua peluang berbahaya di babak kedua, tetapi satu-satunya tembakan yang mengarah ke gawang sedikit berubah arah dan masuk ke gawang."

Mengenai penggantian Eberechi Eze di antara dua babak, Arteta berkata dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sports": "Cara mereka bertahan menjadi alasan saya menggantikannya, tiga hari lalu ia mencetak satu gol dan bisa saja mencetak tiga gol, dan kami semua senang. Tapi inilah sepak bola, karena itu Anda butuh kaki-kaki baru, profil yang berbeda, dan mencoba hal-hal yang berbeda."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Mari kita nikmati sedikit kemenangan ini karena ini kemenangan yang sangat sulit, dan hari Rabu kami punya laga yang sangat berat melawan Bayern Munich di luar kandang."



