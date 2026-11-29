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Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mempersulit diri sendiri sebelum bermain imbang 2-2 melawan Manchester City pada Minggu malam di Stadion Emirates dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

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Berbicara kepada program "Match of the Day" di jaringan "BBC", Arteta mengatakan: "Pada akhirnya, kami dua kali tertinggal, tetapi kami berhasil meraih satu poin. Kami mempersulit diri sendiri dengan kehilangan bola di area yang mudah."

Ia menambahkan: "Namun, para pemain percaya bahwa kami akan meraih hasil positif dari pertandingan ini. Kami menciptakan peluang berbahaya dan menunjukkan banyak ketangguhan."

Mengenai pengaruh atmosfer penuh semangat di Stadion Emirates terhadap performa para pemainnya , pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada atmosfer itu sendiri, melainkan pada cara timnya kebobolan. "Tidak, kecuali ketika mereka mencetak gol, ketika kami kehilangan bola dan mereka menghukum kami," ujarnya.

Ia melanjutkan: "Kami melewati beberapa periode dalam situasi krusial ketika kami tidak mencetak gol, dan pertahanan kami terlihat sangat terbuka." Pernyataan itu merujuk pada momen-momen ketika Arsenal kehilangan keseimbangan dalam upaya menyerang.

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Arteta juga menyinggung kesalahan yang dilakukan para pemainnya dalam laga tersebut. Ia menegaskan tidak percaya ada pemain yang sengaja berbuat kesalahan, tetapi di saat yang sama menekankan pentingnya keinginan untuk meraih hasil positif dalam pertandingan besar.

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Terkait hal itu, ia mengatakan: "Saya tidak tahu. Tidak ada yang ingin membuat kesalahan, tetapi saya menganggap serius keinginan untuk meraih sesuatu dari pertandingan."

Pelatih Arsenal itu juga menyesalkan peluang-peluang yang disia-siakan timnya. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan peluang seperti itu menjadi pembeda yang menentukan dalam pertandingan di level tertinggi.

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"Ada peluang-peluang besar, dan itulah yang membuat perbedaan di level ini. Kami akan mengevaluasi situasinya dan mencoba lagi pada hari Rabu," katanya, merujuk pada laga melawan Brentford.

Pernyataan Arteta mencerminkan ketidakpuasan terhadap sejumlah detail yang membuat Arsenal kehilangan dua poin di hadapan pesaing langsung, meski tim berhasil dua kali bangkit dalam pertandingan dan menunjukkan kemampuan bertarung hingga menit-menit akhir.

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Dengan hasil ini, Arsenal tetap memuncaki klasemen Liga Primer Inggris setelah mengoleksi 29 poin, sementara Manchester City mengumpulkan 23 poin dan menempati peringkat kedua dengan selisih 6 poin dari pemuncak klasemen, seiring berlanjutnya persaingan kedua tim di puncak kompetisi.