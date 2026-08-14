Mikel Arteta, pelatih Arsenal, berbicara tentang laga yang dinanti-nantikan yang mempertemukan timnya dengan Manchester City pada hari Minggu mendatang, dalam ajang Community Shield.

Arsenal ambil bagian dalam pertandingan tahun ini setelah menjuarai Liga Inggris musim lalu, sementara Manchester City hadir berkat gelar Piala FA yang mereka raih.

Arsenal sebelumnya telah tampil di Community Shield sebanyak 24 kali dan menjuarainya 17 kali, sedangkan City tampil sebanyak 16 kali dan hanya meraih gelar 7 kali.

Arteta membuka konferensi pers khusus laga tersebut, yang digelar hari Jumat ini, dengan berbicara mengenai kesiapan Bukayo Saka, Declan Rice, dan Martin Zubimendi untuk tampil, seperti yang dikutip situs resmi klub: "Mereka tersedia. Mereka akan berlatih bersama kami hari ini dan besok, dan jika kondisi mereka sesuai dengan yang kami harapkan, mereka akan tampil di pertandingan."

Mengenai perkembangan cedera Jurrien Timber dan William Saliba: "Jurrien berkembang dengan sangat baik, ia sudah berada di lapangan dan kami menaikkan intensitas beberapa sesi latihan serta beban fisik. Ia berada dalam jalur pemulihan yang baik, tetapi masih membutuhkan beberapa pekan lagi sebelum kembali. Kami harus menunggu dan mengevaluasi, ia harus berlatih bersama grup pada pekan depan atau kurang lebih begitu, kami harap, lalu kita lihat bagaimana perkembangannya. Itu adalah cedera jangka panjang, dan setiap langkah yang kami ambil harus tepat. Adapun untuk William, seperti yang kita semua ketahui, cederanya tergolong cedera jangka panjang."

Ia menyinggung soal menjalani laga Community Shield dan harapan tim untuk musim ini: "Ini adalah turnamen yang kami dapatkan hak untuk tampil di dalamnya karena kami menjuarai Premier League tahun lalu. Anda bisa melihat betapa lapar dan bersemangatnya para pemain, dan ini adalah pertanda yang sangat positif."

Ia menambahkan: "Saya menyukai cara para pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan dan dengan kesiapan fisik yang tinggi. Kami telah melakukan seluruh pemeriksaan dan mereka semua tampak dalam kondisi luar biasa. Pada saat mereka mulai saling memandang, saya berkata kepada mereka: lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada antusiasme yang sangat besar."

Ia melanjutkan: "Versi terbaik Arsenal harus tampil pada hari Minggu, inilah niat kami; menyuguhkan penampilan terbaik dan cara terbaik untuk membuka musim dengan mengangkat gelar pertama. Begitulah kami mempersiapkan musim ini, agar berada pada level tertinggi kami sejak hari pertama."

Menyoal situasi kepergian sejumlah pemain dari skuad Arsenal: "Sampai saat ini, dengan jumlah pemain yang kami miliki, saya senang. Namun kami harus menerima bahwa ada beberapa pemain yang harus pergi."

Adapun mengenai pentingnya musim ini bagi Martin Odegaard dan Saka: "Dia dan Bukayo, saya melihat sesuatu yang berbeda pada mereka. Mereka mengalami beberapa masalah tahun lalu dan tidak mampu menghadirkan konsistensi serta level yang biasanya mereka berikan kepada tim. Tim akan kembali diuntungkan oleh keduanya, dan saya bisa melihat keinginan yang kuat di mata mereka."

Ia juga berbicara tentang kejutan harga di bursa transfer saat ini: "Ya, saya terkejut. Terus terang, saya tidak akan bertaruh untuk itu. Namun begitulah pasar, dan klub-klub senang berinvestasi serta menganggap penilaian harganya memang seperti itu, dan itu adil. Mereka melakukannya, dan itu adalah harga yang tepat karena ada pihak yang siap membayar, ada pihak yang senang menjual, dan pemainnya senang untuk pindah."

Ia menyinggung Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, dan penggantinya saat ini, Enzo Maresca: "Sebanyak apa pun saya memuji apa yang telah dicapai (Guardiola), itu tetap kurang. Pertama, bagi Premier League dan negara ini, ia membuka jalan baru untuk memahami permainan, mengangkat level permainan ke tingkat yang berbeda, dan menetapkan standar yang belum pernah kita lihat sebelumnya."

Ia meneruskan: "Ia luar biasa dan unik, pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola. Saya rasa ia akan dirindukan di Liga Inggris, saya tidak tahu apakah para pelatih akan terlalu merindukannya, tetapi saya rasa ini adalah ungkapan terima kasih pribadi dari saya untuk masa yang saya habiskan bersamanya. Ia membuat semua pelatih dan tim bekerja serta berpikir dengan cara yang berbeda. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bekerja bersamanya, dan kini tiba giliran Enzo, yang memiliki kualitas seperti dirinya, karena saya mengenalnya dengan baik. Ia akan menghadirkan sesuatu yang berbeda bagi klub."

Ia menyempurnakan: "Enzo memiliki kepribadian, karakter, dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa di sana. Karena itulah ia dipilih, mereka bisa saja memilih siapa pun, tetapi mereka memilih Enzo dengan alasan yang tepat. Ia telah membuktikannya di semua level, dan saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa ia akan melakukan pekerjaan yang hebat."

Ia menutup dengan berbicara tentang pergerakan bursa transfer dan ambisi Arsenal: "Ini adalah periode yang sangat mendebarkan dari musim. Ketika banyak hal terjadi, itu menciptakan antusiasme. Ada peluang untuk berkembang dan memahami perasaan setiap pemain. Kami berusaha memberikan yang terbaik dari kami selama 13 atau 14 hari untuk bersaing di setiap posisi yang memungkinkan, memang selalu begitu, ada peluang bagi para pemain untuk bergerak ke dua arah dan melihat bagaimana respons pasar, saya tidak akan berbicara tentang nama-nama individu. Ambisi klub sangat besar dan kami ingin memperbaiki serta mengembangkan skuad, dan kami telah menentukan area-area yang bisa diperkuat."