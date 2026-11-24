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Arsenal terus mengukuhkan posisinya di antara tim-tim besar Eropa. Meski ditahan imbang dengan susah payah oleh Borussia Dortmund, mereka mencatat pencapaian bersejarah di Liga Champions dan kian dekat dengan rekor rentetan laga tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah kompetisi tersebut.

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Tim asuhan Mikel Arteta mempersulit diri sendiri di kandang mereka, Stadion Emirates, pada Selasa malam. Sempat unggul pada menit kesepuluh lewat gol Viktor Gyökeres, Arsenal akhirnya terjebak hasil imbang akibat kelengahan lini belakang yang dimanfaatkan Maximilian Beier untuk mencetak gol bagi tim tamu pada menit ke-55.

Tim asal Inggris itu kini mengoleksi 11 poin dan untuk sementara menempati peringkat kelima. Sementara itu, Dortmund mengumpulkan 10 poin dan untuk sementara berada di peringkat ketujuh.

Menurut statistik Squawka, Arsenal kini telah menjalani 20 laga beruntun tanpa kekalahan di Liga Champions, tidak termasuk adu penalti. Catatan itu menempatkan mereka di urutan ketiga dalam daftar rentetan tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah kompetisi.

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Selama rentetan tersebut, tim asuhan Mikel Arteta meraih 14 kemenangan dan 6 hasil imbang. Arsenal pun menjadi tim ketiga yang mampu mencapai 20 laga beruntun tanpa kekalahan dalam sejarah kompetisi.

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Di atas Arsenal terdapat Manchester City, pemegang rekor dengan 26 laga beruntun tanpa kekalahan yang dicatat pada era mantan pelatih Pep Guardiola, dalam rentang musim 2022-2023 hingga 2024-2025.

Manchester United berada di posisi kedua dengan 25 laga beruntun tanpa kekalahan pada periode musim 2007-2008 dan 2008-2009, sementara Arsenal kini sendirian di posisi ketiga setelah melampaui catatan Ajax dari Belanda.

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Ajax sebelumnya mencatat 19 laga beruntun tanpa kekalahan pada musim 1994-1995 dan 1995-1996. Catatan itu juga disamai Bayern Munich dalam dua rentetan berbeda, yakni pada musim 2000-2001 dan 2001-2002, serta pada musim 2019-2020 dan 2020-2021.

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Daftar tersebut juga memuat Manchester United dengan dua rentetan 16 laga beruntun tanpa kekalahan, yakni pada periode 1997 hingga 2000, serta pada musim 2001-2002 dan 2002-2003.

Barcelona juga pernah mencatat 16 laga tanpa kekalahan pada musim 2010-2011 dan 2011-2012, sedangkan catatan terpanjang lainnya dalam daftar tersebut adalah 15 laga, yang dibukukan Barcelona pada musim 2005-2006 dan Real Madrid pada musim 2016-2017.

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Dengan pencapaian ini, Arsenal melanjutkan perjalanan impresif mereka di Eropa. Mereka kini hanya butuh 6 laga lagi tanpa kekalahan untuk menyamai rekor Manchester City, dan 7 laga untuk memecahkannya sekaligus memiliki rentetan terpanjang dalam sejarah Liga Champions seorang diri.

Laga Arsenal berikutnya di Liga Primer Inggris adalah melawan rival mereka, Manchester City, pada Minggu mendatang. Di Liga Champions, ujian berat berikutnya adalah menghadapi Real Madrid pada Rabu, 9 Desember mendatang, di Stadion Emirates.

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