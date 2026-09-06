Mikel Arteta, pelatih Arsenal, memuji tekad pemainnya, Bukayo Saka, untuk meningkatkan penampilannya ke level baru selama perjalanan Arsenal mempertahankan gelar Liga Primer Inggris.

Saka mengalami cedera tendon Achilles pada musim lalu, yang dampaknya berlanjut hingga memengaruhi partisipasinya bersama timnas Inggris di Piala Dunia, sehingga penampilannya dalam susunan utama hanya terbatas pada tiga pertandingan dari total delapan pertandingan yang dijalani timnas.

Pemain sayap berusia 25 tahun itu mengakhiri liburan musim panasnya lebih awal untuk bergabung dengan latihan tim, dan keinginan ini berbuah dengan mencetak gol ke gawang Coventry dan Aston Villa, menjadikannya kali pertama ia mencetak gol dalam dua pertandingan liga secara beruntun sejak November 2024.

Bahkan meski Saka belum mencapai puncak performanya pada musim 2025-2026, Arsenal meraih persentase kemenangan 7% lebih tinggi dalam pertandingan-pertandingan saat ia turut bermain, dan kontribusinya menjadi semakin penting setelah klub tidak berhasil mendatangkan penyerang kelas dunia selama bursa transfer.

Dalam pembahasannya mengenai semangat yang ditunjukkan Saka, pelatih Arteta berkata, dalam pernyataan yang disorot jaringan "ESPN": "Saya langsung menyadarinya".

Arteta menambahkan: "Fakta bahwa ia ingin kembali lebih awal sudah menjadi sinyal yang luar biasa, ditambah cara ia mempersiapkan diri selama musim panas".

Ia melanjutkan: "Ada hal-hal yang terjadi dalam perjalanan sepak bolamu, lalu kamu membutuhkan dorongan tertentu, atau kadang sedikit dorongan, untuk membawanya ke level yang berbeda".

Arteta melanjutkan: "Ada indikasi-indikasi yang sangat baik yang ditunjukkan Saka yang membuat kami percaya bahwa inilah yang akan terjadi".

Saka berpeluang melanjutkan rentetan golnya menghadapi Chelsea di Stadion Emirates pada hari Minggu, dalam pertandingan yang mempertemukan dua rival London yang sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka mereka.

Bahkan pada tahap awal ini, pertandingan tersebut membentuk diri menjadi laga penentu gelar, dan Arteta menilai Chelsea akan menjadi kekuatan menakutkan setelah kedatangan pelatih baru Enzo Maresca — Xabi Alonso, yang bisa fokus pada Liga Primer Inggris karena ketidakikutsertaan tim dalam kompetisi Eropa.

Arteta melengkapi: "Saya rasa mereka memiliki semua unsur untuk berada di puncak klasemen Liga Primer".

Ia menambahkan: "Dengan pengenalan saya terhadapnya (Alonso), dan mengetahui sejarah klub serta kualitas skuad mereka, dan jadwal pertandingan yang akan mereka hadapi dibandingkan tim-tim lain, sangat mungkin hal itu terjadi".

Bergabung dengan Arteta pada musim Liga Primer Inggris kali ini adalah dua rekannya sesama pelatih asal Spanyol, Alonso dan Andoni Iraola, pelatih Liverpool, di mana ketiganya telah terikat persahabatan sejak mereka bermain bersama pada usia delapan tahun untuk sebuah klub kecil di San Sebastian.

Arteta meyakini bahwa masa tumbuh mereka di wilayah Basque telah mengembangkan ketangguhan dan daya tahan pada ketiganya.

Pelatih asal Spanyol itu berkomentar: "Kami memiliki ketangguhan dan daya tahan, kami jelas telah menghadapi banyak hal di dalam negeri juga, yang memperkuat kami dan membuat kami berbeda, bukan lebih baik tetapi berbeda dalam artian tertentu".

Arteta menutup: "Kami memanfaatkan didikan dan nilai-nilai itu untuk kemungkinan lebih siap ketika harus menghadapi momen-momen dan tantangan-tantangan sulit, dan untuk melangkah maju melewatinya".



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