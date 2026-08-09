Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menyampaikan pesan yang jelas terkait ambisi klubnya di bursa transfer musim panas, menegaskan bahwa perekrutan pemain Brasil Bruno Guimaraes merupakan langkah penting untuk membawa tim ke "level berikutnya", sekaligus mengisyaratkan bahwa pergerakan Arsenal belum berhenti.

Arsenal secara resmi mengumumkan pada hari Sabtu perekrutan Guimaraes yang datang dari Newcastle United seharga 75 juta pound sterling, menjadikan gelandang Brasil berusia 28 tahun tersebut sebagai transfer terbaru tim selama periode bursa transfer musim panas.

Klub asal London itu memastikan untuk memperkenalkan Guimaraes kepada para pendukungnya di dalam Stadion Emirates sebelum dimulainya laga persahabatan melawan Borussia Dortmund, dalam sebuah langkah yang menyaksikan sambutan meriah bagi pemain baru tersebut.

Meski Guimaraes absen dari daftar susunan pemain Arsenal pada laga yang berakhir dengan kekalahan tim 3-2 dari Dortmund, ia diperkirakan akan melakoni debutnya bersama Arsenal pada pertandingan berikutnya melawan Como, hari Rabu.

Arteta: Guimaraes memiliki kepribadian yang kami butuhkan

Arteta bergegas menjelaskan alasan-alasan yang mendorongnya untuk bersikeras merekrut Guimaraes, menegaskan bahwa pemain tersebut tidak hanya menarik perhatian klub berkat kemampuan teknisnya, tetapi juga karena kepribadian, ambisi, dan kemampuannya memimpin tim.

Arteta berkata: "Saya sangat senang dengan kehadirannya bersama kami. Kami melihat dengan jelas, terutama energi yang langsung ia bawa ke lapangan latihan, gairah dan keinginan untuk datang ke sini dan menorehkan sejarah besar bersama klub. Inilah ambisi yang kami butuhkan."

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan: "Kami ingin melangkah ke level berikutnya, dan kami sepenuhnya yakin bahwa kami akan membutuhkan pemain dengan kepribadian, keinginan, dan sifat kepemimpinan seperti ini, untuk mendorong semua orang di dalam institusi menuju level yang lebih tinggi."

Kedatangan Guimaraes berarti Arteta kini memiliki banyak pilihan yang beragam di lini tengah Arsenal, dengan hadirnya sejumlah pemain terkemuka tim di posisi tersebut.

Lini tengah saat ini mencakup nama-nama seperti Declan Rice, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Eberechi Eze, dan Mikel Merino, di samping Guimaraes.

Arteta menilai bahwa pemain Brasil itu mampu memberikan solusi tambahan bagi tim berkat kemampuannya memainkan lebih dari satu peran, yang menjadikannya elemen penting dalam rencana Arsenal selama musim baru, terutama dengan keinginan klub untuk mempertahankan gelar Liga Primer Inggris.

Arteta mengungkap keunggulan Guimaraes

Arteta berbicara secara rinci tentang unsur-unsur yang ia harapkan akan ditambahkan Guimaraes ke dalam skuad Arsenal musim ini, menyoroti keragaman perannya dan kemampuannya memengaruhi berbagai fase permainan.

Ia berkata: "Di atas lapangan, ia memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya bermain di dua posisi berbeda, sesuai kebutuhan kami atau gaya bermain lawan. Ia adalah pemain yang jelas memiliki timing dan naluri alami yang luar biasa untuk merebut kembali bola, dan membangun serangan dengan sangat cepat."

Ia melanjutkan dalam pernyataan yang dikutip oleh "BBC Sport": "Ia juga pemain yang sangat mahir mengumpan bola-bola menentukan kepada rekan-rekannya, bergerak di antara garis pertahanan, dan menembus pertahanan lawan dengan bergerak di belakang para bek."

Arteta mengakhiri pembicaraannya tentang kemampuan pemain barunya dengan berkata: "Selain itu, ia merupakan ancaman ofensif; sebab ia memiliki naluri mencetak gol dan timing yang sempurna untuk masuk ke kotak penalti, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan serangan dengan sukses."

Arsenal melanjutkan pergerakannya di bursa transfer

Arsenal telah menyelesaikan transaksi perekrutan Christos Tzolis yang datang dari Club Brugge, dan juga merekrut kiper Illan Meslier dalam transfer bebas.

Arsenal sebelumnya telah melakukan upaya untuk merekrut Vinicius Junior, sayap Real Madrid, namun pemain itu memastikan masa depannya dengan menandatangani kontrak baru selama enam tahun bersama klub Spanyol tersebut, sehingga menutup peluang kepergiannya dari "Santiago Bernabeu".

Meski transfer Vinicius gagal, Arteta menegaskan bahwa Arsenal tidak akan mundur dari ambisinya di bursa transfer, seraya menyebutkan bahwa klub akan terus mencari elemen-elemen yang mampu menghadirkan lompatan kualitas di dalam skuad tim.

Pelatih Arsenal itu berkata: "Inilah yang kami coba lakukan; jika pemain yang tepat tersedia di pasar, dan mampu meningkatkan level kami secara signifikan, maka kami sangat menantikan hal itu."

Pernyataan Arteta mencerminkan keinginan Arsenal untuk memanfaatkan sisa periode bursa transfer musim panas guna menambahkan lebih banyak kualitas ke dalam skuadnya, di tengah upaya tim untuk bersaing kuat di seluruh kompetisi selama musim mendatang.

Arteta mengungkap perkembangan cedera Timber dan Saliba

Dalam konteks lain, Arteta memberikan pembaruan terkait kondisi fisik bek Jurrien Timber, menjelaskan bahwa pemain itu masih membutuhkan "beberapa minggu" sebelum memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya dan kembali bermain bersama tim.

Sementara itu, William Saliba masih akan absen dari skuad Arsenal untuk waktu yang lama, di tengah proses pemulihannya dari cedera punggung.

Arteta berharap dapat memulihkan jasa kedua pemain itu secepat mungkin, terutama dengan mendekatnya dimulainya musim baru dan meningkatnya ambisi Arsenal setelah memperkuat skuadnya dengan sejumlah transfer penting.