Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kondisi fisik sejumlah pemainnya, jelang menghadapi Chelsea di Liga Primer Inggris pada Minggu mendatang.

Arsenal bersiap kembali ke Stadion Emirates setelah meraih dua kemenangan beruntun di liga atas Coventry City dan Aston Villa, di mana kini mereka menjalani ujian melawan Chelsea yang diarsiteki Xabi Alonso, dalam duel sesama tim London di Stadion Emirates.

Bruno Guimaraes tampil untuk kali pertama di Liga Primer Inggris dengan seragam Arsenal saat menghadapi Aston Villa, dan meski mengalami memar, sang pelatih menegaskan bahwa gelandang itu sedang dalam pemantauan menjelang laga hari Minggu.

Mikel Arteta berkata dalam konferensi pers: "Bruno mengalami memar melawan Villa pada laga sebelumnya, dan ia sedang dievaluasi. Kami berharap ia baik-baik saja untuk mengikuti latihan pada hari Sabtu."

Laga melawan Aston Villa juga menandai penampilan pertama Ezri Konsa melawan mantan klubnya, setelah pemain anyar itu masuk pada bursa transfer musim panas menggantikan Cristhian Mosquera, yang meninggalkan lapangan akibat masalah fisik.

Sang pelatih menjelaskan: "Untuk Cristhian, itu lebih sebagai tindakan pencegahan daripada apa pun, jadi kami harus melihat pada sesi latihan hari Sabtu bagaimana perasaannya."

Ia menambahkan: "Ezri jelas tersedia dalam daftar tim, jadi kita lihat saja ketika kami menentukan susunan pemain."

Di lini pertahanan, Mikel Arteta menegaskan bahwa pemulihan Jurrien Timber berjalan dalam "kondisi yang sangat baik", setelah ia mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekannya.

William Saliba juga terus melanjutkan langkahnya menuju kesiapan penuh, setelah namanya dimasukkan ke dalam daftar Arsenal di Liga Champions Eropa, sehingga ia memenuhi syarat untuk tampil pada laga-laga fase liga mendatang.

Arteta melanjutkan: "Jurrien dalam kondisi sangat baik saat ini, ia telah menghabiskan beberapa pekan di lapangan dan berlatih bersama kami, jadi ia berada dalam posisi yang sangat baik. Kami akan memutuskan sejauh mana ia bermain pada hari Minggu setelah latihan hari Sabtu."



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Ia menyambung: "Kami sebenarnya tidak tahu berapa pekan Willo akan absen, karena hal itu berkaitan dengan proses pemulihan, dan setiap hal sedikit berbeda, dan kami tahu bahwa kami harus menghormati tenggat-tenggat tertentu."

Ia melanjutkan: "Perkembangannya sangat positif selama beberapa pekan terakhir, tetapi kami harus menunggu dan melihat bagaimana cedera itu merespons ketika kami mulai memberinya beban tertentu."

Mikel Arteta menegaskan bahwa ia mencintai para pemainnya usai penutupan bursa transfer dan menjelang menghadapi Chelsea pekan ini.

Arsenal merampungkan lima transaksi permanen selama bursa transfer musim panas, di antaranya Piero Hincapie dengan transfer permanen, di samping Illan Meslier, Christos Tzolis, Bruno Guimaraes, dan Ezri Konsa.

Ia menuntaskan: "Saya mencintai para pemain saya. Itulah yang bisa saya katakan. Saya rasa pada akhir musim kami akan menempatkan setiap orang di tempatnya, maka mari percaya kepada mereka. Mari pastikan kami sepenuhnya berdiri di belakang mereka, dan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu bakat menakjubkan yang mereka miliki."

Arteta dan Xabi Alonso, pelatih Chelsea, tumbuh di kota yang sama, dan keduanya juga pernah tinggal di kawasan Merseyside selama masa bermain mereka bersama Liverpool dan Everton secara berurutan.

Arteta berbicara tentang hubungannya dengan Alonso, mengatakan: "Saya berbicara dengannya sebelum ia bergabung dengan Chelsea. Namun, ya, saya sangat senang untuknya, seperti yang saya katakan."

Ia melanjutkan: "Ini luar biasa karena tentu saja kami memiliki sejarah yang menyatukan kami, begitu pula dengan Andoni Iraola, dan bahwa kami saling berhadapan di level ini, dengan tanggung jawab yang kami emban dalam menangani beberapa klub terbaik di negeri ini, ini adalah hal yang sangat indah untuk dijalani."

Ia menutup: "Hubungan kami telah berjalan bertahun-tahun, dan kami telah berbagi sejumlah momen indah bersama. Ini hal yang wajar, tetapi kini ada persaingan, dan ketika kalian saling berhadapan, kalian tahu apa yang terjadi."