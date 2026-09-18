Perselisihan yang sempat melibatkan Mikel Arteta, pelatih Arsenal, dan Fabian Hurzeler, pelatih Brighton, kini tak lebih dari sekadar catatan masa lalu, setelah pelatih asal Spanyol itu menegaskan berakhirnya perseteruan yang muncul di antara keduanya saat pertemuan kedua tim pada musim lalu, hanya beberapa jam sebelum bentrokan antara kedua klub kembali terulang di Liga Primer Inggris.

Suasana sempat memanas antara kedua pelatih usai pertandingan yang mempertemukan Brighton dan Arsenal di Stadion "Amex" pada Maret lalu, yang berakhir dengan kemenangan tim asuhan Arteta lewat satu gol tanpa balasan, dalam laga yang menjadi bagian dari perjalanan Arsenal untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Primer Inggris.

Rentetan peristiwa dalam pertandingan itu tidak berhenti pada peluit akhir, setelah Arteta dan Hurzeler terlibat dalam perselisihan usai laga, di tengah suasana penuh ketegangan yang lahir dari sifat pertemuan tersebut dan sengitnya persaingan antara kedua tim.

Pernyataan pelatih asal Jerman itu semakin memperkeruh kontroversi, setelah ia melontarkan kritik terhadap gaya bermain Arsenal dalam menghadapi pertandingan tersebut, dengan menegaskan usai laga bahwa "hanya satu tim yang berusaha bermain sepak bola".

Namun sebelum pertemuan yang baru, Arteta memilih untuk mengakhiri persoalan ini, dengan menegaskan bahwa apa yang terjadi kini telah menjadi bagian dari masa lalu, dan bahwa hubungan antara dirinya dan Hurzeler dilandasi rasa saling menghormati.

Pelatih Arsenal itu mengatakan dalam konferensi pers : "Semua itu sudah berakhir, dan menjadi bagian dari masa lalu. Saya sangat menghormati Fabian dan apa yang telah ia raih, begitu pula dengan apa yang dicapai klub Brighton; ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Saya yakin kita akan menyaksikan pertandingan yang hebat besok."

Gyokeres menghadapi mantan timnya

Perjalanan Arsenal ke markas Brighton pada hari Sabtu menyimpan kisah tambahan, di tengah kemungkinan penyerang asal Swedia Viktor Gyokeres menghadapi mantan timnya, sebuah pertemuan yang bisa memberi sang pemain kesempatan untuk mengembalikan sebagian kilaunya setelah awal yang sulit bersama klub asal London itu.

Kendati demikian, Gyokeres tampaknya berpeluang untuk memulai pertandingan dari bangku cadangan, di tengah perjuangannya untuk mengembalikan performa terbaiknya, sementara Kai Havertz menampilkan awal yang lebih stabil, setelah mencetak tiga gol dalam enam pertandingan.

Arteta tampaknya tidak merasa khawatir dengan awal yang tersendat dari penyerang asal Swedia itu, karena pelatih Arsenal itu menegaskan bahwa sang pemain masih membutuhkan lebih banyak waktu dan menit bermain untuk beradaptasi dan menampilkan yang terbaik dari dirinya.

Arteta menjelaskan: "Terutama di Liga Primer Inggris, ia belum menjalani banyak menit bermain. Namun ia tampil melawan Napoli pekan lalu dan menunjukkan penampilan yang bagus; saya rasa hal ini juga berkaitan dengan memanfaatkan momen-momen yang tepat."

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Arteta menilai bahwa tanggung jawab membantu Gyokeres mencapai level yang biasa ditampilkannya tidak hanya berada di pundak sang pemain semata, melainkan juga mencakup tim pelatih dan rekan-rekannya di tim, dengan menekankan pentingnya menyediakan suasana yang tepat agar penyerang itu dapat menunjukkan kemampuannya.

Ia mengatakan: "Kita harus memberinya semua dukungan dan kepercayaan yang ia butuhkan agar bisa menampilkan performa yang diharapkan; kita tahu betul potensi pemain ini, kemampuannya mencetak gol, dan apa yang bisa ia berikan untuk tim. Selain itu, tim menjalankan tugas yang sedikit berbeda musim ini; jadi ini adalah perpaduan dari kedua sisi, dan ini bukan situasi yang khusus dialami Viktor seorang, melainkan berlaku bagi semua orang."

Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa Arsenal masih berada dalam tahap perkembangan yang berkelanjutan, dengan menegaskan bahwa proses penyatuan antara para pemain dan cara bermain tim membutuhkan waktu, terutama di tengah perubahan yang terjadi pada gaya bermain tim musim ini.

Ia menjelaskan: "Ini adalah proses perkembangan berkelanjutan yang mencakup pemain dan tim sekaligus. Dan tentu saja, peran kami — dan peran saya secara khusus — adalah berusaha menyelaraskan semua unsur ini, menemukan keterkaitan yang tepat, dan membangun tingkat kepercayaan yang memungkinkan sang pemain memberikan yang terbaik untuk tim."

Arteta menentukan kunci kebangkitan Gyokeres

Dalam pembicaraannya secara khusus tentang penyerang itu, Arteta menjelaskan bahwa persoalannya tidak perlu dirumitkan, dengan menunjukkan bahwa Gyokeres pada dasarnya membutuhkan lebih banyak menit bermain dan mampu menjebol gawang, yang bisa memberinya dorongan besar di sisi mental.

Pelatih Arsenal itu mengatakan: "Bagi seorang penyerang secara khusus, persoalannya jelas: ia butuh menit bermain dan mencetak gol; sebab itulah yang memberinya dorongan moral yang besar. Kita punya pertandingan besok, dan kita berharap ia berhasil mewujudkannya."

Dengan demikian, Arsenal memasuki laga melawan Brighton di tengah dua persoalan yang berbeda; yang pertama berkaitan dengan masa lalu, setelah Arteta menutup lembaran perseteruannya dengan Hurzeler, dan yang kedua berkaitan dengan masa kini, di mana Gyokeres mencari momen yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya dan memberinya lonjakan yang ia nantikan bersama klub asal London itu.

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