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sc Heerenveen melanjutkan kiprahnya di Eredivisie pada Sabtu malam (21.00) dengan bertandang ke markas FC Groningen. Menjelang Derby van het Noorden, Robin Veldman menyampaikan kabar baik dengan hati-hati kepada Leeuwarder Courant dan Omrop Fryslân. Pria asal Flevoland itu tampaknya akan memperpanjang kontraknya, meski ia membutuhkan sejumlah kepastian dari klub.

"Klub telah menyampaikan bahwa mereka puas dengan kerja sama ini," kata Veldman kepada Leeuwarder Courant. "Saya juga sudah menyampaikan bahwa saya puas. Menurut saya, itu berkaitan dengan hasil dan suasana yang baik di dalam maupun sekitar klub. Namun, saya juga bertanya kepada klub: bagaimana kita akan menghadapi musim panas mendatang dan masa depan setelahnya?"

Veldman ditunjuk oleh Heerenveen pada Maret 2025, tak lama setelah pelatih Robin van Persie memilih bergabung dengan Feyenoord. Veldman membawa Heerenveen finis di posisi kesembilan pada musim itu. Pada musim sebelumnya, tim asal Friesland tersebut finis kedelapan dan saat ini mereka berada di posisi keenam. Kontrak Veldman berlaku hingga pertengahan 2027, di luar opsi perpanjangan satu tahun.

Minat untuk memperpanjang kerja sama datang dari kedua pihak, meski prosesnya belum tuntas. Sang pelatih menginginkan kepastian bahwa tim juga bisa meraih hasil pada tahun-tahun mendatang. Ia telah membahasnya dengan direktur umum Ferry de Haan dan manajer teknik Johan Hansma.

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"Klub mengatakan dengan sangat jujur: tahun lalu kami mengalami kerugian," ujar Veldman. "Kami menerimanya karena ada aset di lapangan. Namun, mereka juga mengatakan bahwa aset itu pada suatu saat harus diuangkan."

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"Saya memahaminya, tetapi pertanyaan saya adalah: bagaimana tahapannya? Satu transfer pada musim dingin, dua pada musim panas, lalu mungkin satu lagi pada musim dingin berikutnya? Atau, misalnya, enam sekaligus? Itu bisa berdampak cukup besar pada pembangunan tim dan upaya meraih hasil."

"Itulah hal-hal yang kami bicarakan secara terbuka dan jujur. Sebab, klub harus membuat pilihan yang tepat untuk masa depan, begitu pula saya." Veldman juga memperjuangkan anggota stafnya, yang kontraknya akan habis seperti dirinya. "Saya sangat mendukung mereka dan telah menyampaikan kepada klub bahwa pembicaraan dengan mereka harus dilakukan lebih dulu sebelum pembicaraan dengan saya berlanjut."

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Kepada Omrop Fryslân, Veldman menegaskan bahwa pembicaraan dengan manajemen klub setidaknya bergerak ke arah yang baik. "Posisi kami semakin dekat. Masih akan ada beberapa pembicaraan, tetapi itu bukan sesuatu yang menegangkan. Arahnya baik. Belum ada asap putih karena tungkunya pun belum dinyalakan," jelas Veldman.

Heerenveen harus bermain tanpa Hristiyan Petrov di Euroborg. Pemain asal Bulgaria itu kembali dari periode pertandingan internasional dalam keadaan cedera. Sementara itu, Groningen tidak diperkuat Etienne Vaessen dan Hans Hateboer yang menjalani skorsing setelah menerima kartu merah pada pertandingan sebelumnya melawan AZ. Pelatih Dick Lukkien juga tidak akan mendampingi tim. Ia baru saja mendapat sendi pinggul baru.