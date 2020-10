Arsene Wenger Sempat Tolak Keinginan Robin Van Persie Pulang Ke Arsenal

Setelah menghabiskan tiga musim di Manchester United, Van Persie berhasrat kembali ke London utara namun harapannya itu tidak dikabulkan.

Arsene Wenger mengungkapkan bahwa Robin van Persie ingin kembali ke pada 2015, namun ia menolak kesempatan untuk memulangkan sang penyerang ke London utara.

Van Persie menjadi salah satu pemain top Liga Primer Inggris di bawah arahan Wenger di Arsenal, dengan mencetak 132 gol dari 278 penampilan setelah bergabung dari pada 2004.

Saat kontrak pemain Belanda itu mendekati akhir pada 2012, ia mengumumkan takkan memperpanjang ikatan kerjanya di Emirates Stadium, yang lantas membuat sejumlah suporter kecewa.

Untuk memperburuk situasi, Van Persie kemudian dijual ke rival utama Arsenal yakni dan berhasil menjuarai Liga Primer di musim pertamanya bersama Sir Alex Ferguson.

Wenger menjelaskan detial kepergian sang striker di buku barunya, yang berjudul “Arsene Wenger: My Life in Red and White”.

“Pada 2012, dia memberitahu niatannya untuk tidak memperpanjang kontrak,” kata Wenger. “Semua klub besar mengincarnya. Saya menjualnya ke Manchester United.

“Para suporter marah dengan saya untuk itu namun kami tidak bisa menyamai tawaran tersebut. Saya berhasil mweujudkan transfernya di angka £24 juta, yang waktu itu merupakan jumlah yang besar untuk pemain dengan setahun tersisa di kontraknya. Saya sendiri hanya punya ketertarikan pada klub saya.

“Hubungan saya dengan Alex Ferguson dan Manchester United kemudian membaik sejak itu, namun setiap transfer adalah permainan poker yang sopan, di mana Anda berusaha untuk tidak memberikan apa pun.

“Van Persie mendapati enam bulan yang fantastis di Old Trafford: dia mengembalikan klub itu ke jalur juara Liga Primer dan itu membuat kami jadi lebih sulit.”

Setelah tiga musim di United, Van Persie tidak lagi menjadi reguler untuk United dan ingin hengkang. Dia menelepon Wenger dengan harapan bisa dipulangkan ke Arsenal, namun manajer veteran itu tidak mengindahkan permintaan tersebut.

“Setelah menjalani tiga dari empat tahun kontraknya, dia mengalami cedera dan Ferguson (edit: sebenarnya adalah Louis van Gaal) menjualnya ke klub Turki ,” lanjut Wenger.

‘Dia menelepon saya karena ingin kembali, tapi itu tidak mungkin: dia berada di pengujung karier dan kami sedang berinvestasi pada pemain muda.”