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Arsene Wenger dilaporkan memutuskan untuk tidak menantang Gianni Infantino dalam perebutan kursi presiden FIFA. Keputusan itu menjadi pukulan besar bagi mereka yang mengharapkan pergantian kepemimpinan. Mantan manajer Arsenal tersebut sebelumnya banyak disebut sebagai kandidat paling berpeluang untuk menggeser petahana menjelang tenggat pencalonan yang kian dekat.

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Wenger mundur

Dengan tenggat pencalonan tinggal empat hari lagi, BBC melaporkan bahwa Arsene Wenger mengambil keputusan pada saat-saat terakhir untuk tidak ikut bersaing. Pria berusia 77 tahun itu saat ini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA, posisi yang dipercayakan kepadanya oleh Infantino.

Meski sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan diri guna menggulingkan atasannya, Wenger akhirnya memilih mundur. Ia menolak meskipun mendapat desakan kuat dari sejumlah tokoh senior, termasuk presiden Prancis Emmanuel Macron, yang kabarnya menghubungi rekan senegaranya itu untuk membujuknya maju, tetapi tidak berhasil.

Infantino tetap teguh di tengah kritik keras

Meski penentangan terhadap kepemimpinannya meningkat di Eropa, Infantino tetap bersikukuh mengenai posisinya dalam sepak bola. Ia baru-baru ini menegaskan bahwa dirinya masih mendapat dukungan dari "sebagian besar, sebagian besar sekali" dunia sepak bola, dengan merujuk pada kuatnya dukungan di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia.

Sikap itu sangat bertolak belakang dengan pandangan sejumlah organisasi sepak bola besar, termasuk Football Association, yang menyatakan bahwa Infantino tidak lagi layak menduduki jabatan tersebut. Wenger sendiri sebelumnya telah menyuarakan penentangan keras terhadap Infantino yang kini menjabat, dengan secara terbuka mengecam rencananya untuk menjual Piala Dunia senilai £15 miliar.

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Pukulan besar bagi pihak penentang di Eropa

Mundurnya Wenger membuat UEFA kehilangan kandidat pilihannya dalam upaya menyingkirkan Infantino dari jabatan. Badan pengatur sepak bola Eropa itu memandang mantan pelatih Arsenal tersebut sebagai harapan terbesarnya untuk menggulingkan pejabat yang kontroversial itu dan tengah bersiap memberikan dukungan penuh bagi pencalonannya.

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Perkembangan ini memperkuat cengkeraman Infantino atas kekuasaan ketika kepemimpinannya tengah mendapat sorotan tajam.

Berpacu dengan tenggat pencalonan

UEFA belum mengumumkan kandidat alternatif dan harus berpacu dengan waktu untuk menyusun rencana baru sebelum pendaftaran calon ditutup dalam empat hari.

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Untuk saat ini, hanya dua orang yang telah mengonfirmasi niat mereka untuk maju: anggota Dewan FIFA asal Jepang Kozo Tashima dan mantan bek Tottenham Ramon Vega. Namun, Vega diperkirakan akan kesulitan memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memberikan perlawanan serius.