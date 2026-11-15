Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FBL-WOMEN-EURO-2025-MATCH26-SWE-ENGGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Arsene Wenger menolak kesempatan menantang Gianni Infantino dalam perebutan kursi presiden FIFA saat tenggat waktu semakin dekat

Ikuti GOAL di Google

Arsene Wenger dilaporkan memutuskan untuk tidak menantang Gianni Infantino dalam perebutan kursi presiden FIFA. Keputusan itu menjadi pukulan besar bagi mereka yang mengharapkan pergantian kepemimpinan. Mantan manajer Arsenal tersebut sebelumnya banyak disebut sebagai kandidat paling berpeluang untuk menggeser petahana menjelang tenggat pencalonan yang kian dekat.

Iklan

Wenger mundur

Dengan tenggat pencalonan tinggal empat hari lagi, BBC melaporkan bahwa Arsene Wenger mengambil keputusan pada saat-saat terakhir untuk tidak ikut bersaing. Pria berusia 77 tahun itu saat ini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA, posisi yang dipercayakan kepadanya oleh Infantino.

Meski sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan diri guna menggulingkan atasannya, Wenger akhirnya memilih mundur. Ia menolak meskipun mendapat desakan kuat dari sejumlah tokoh senior, termasuk presiden Prancis Emmanuel Macron, yang kabarnya menghubungi rekan senegaranya itu untuk membujuknya maju, tetapi tidak berhasil.

Infantino tetap teguh di tengah kritik keras

Meski penentangan terhadap kepemimpinannya meningkat di Eropa, Infantino tetap bersikukuh mengenai posisinya dalam sepak bola. Ia baru-baru ini menegaskan bahwa dirinya masih mendapat dukungan dari "sebagian besar, sebagian besar sekali" dunia sepak bola, dengan merujuk pada kuatnya dukungan di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia.

Sikap itu sangat bertolak belakang dengan pandangan sejumlah organisasi sepak bola besar, termasuk Football Association, yang menyatakan bahwa Infantino tidak lagi layak menduduki jabatan tersebut. Wenger sendiri sebelumnya telah menyuarakan penentangan keras terhadap Infantino yang kini menjabat, dengan secara terbuka mengecam rencananya untuk menjual Piala Dunia senilai £15 miliar.

Iklan
Iklan

Pukulan besar bagi pihak penentang di Eropa

Mundurnya Wenger membuat UEFA kehilangan kandidat pilihannya dalam upaya menyingkirkan Infantino dari jabatan. Badan pengatur sepak bola Eropa itu memandang mantan pelatih Arsenal tersebut sebagai harapan terbesarnya untuk menggulingkan pejabat yang kontroversial itu dan tengah bersiap memberikan dukungan penuh bagi pencalonannya.

Topik Terkait

Perkembangan ini memperkuat cengkeraman Infantino atas kekuasaan ketika kepemimpinannya tengah mendapat sorotan tajam.

Berpacu dengan tenggat pencalonan

UEFA belum mengumumkan kandidat alternatif dan harus berpacu dengan waktu untuk menyusun rencana baru sebelum pendaftaran calon ditutup dalam empat hari.

Iklan

Untuk saat ini, hanya dua orang yang telah mengonfirmasi niat mereka untuk maju: anggota Dewan FIFA asal Jepang Kozo Tashima dan mantan bek Tottenham Ramon Vega. Namun, Vega diperkirakan akan kesulitan memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memberikan perlawanan serius.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

Lihat Profil Penulis