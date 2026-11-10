Arsene Wenger mempertimbangkan untuk menantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA

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Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger diperkirakan akan mengambil keputusan akhir pekan ini mengenai apakah ia akan maju melawan Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA. Pria berusia 77 tahun itu tengah dilobi secara intensif oleh para pemangku kepentingan utama, termasuk UEFA, menjelang tenggat 18 November.

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UEFA melobi Wenger untuk menantang Infantino

Arsene Wenger tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk menantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA mendatang. Laporan dari berbagai sumber, termasuk Sky Sports dan The New York Times, mengungkapkan bahwa mantan manajer Arsenal itu diperkirakan mengambil keputusan akhir dalam beberapa hari mendatang, sebelum tenggat deklarasi pencalonan pada 18 November.

Wenger menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA sejak November 2019. Namun, para pemangku kepentingan utama, yang dipimpin UEFA, melobi pria berusia 77 tahun itu untuk maju sebagai kandidat alternatif.

Para petinggi badan sepak bola Eropa tersebut dilaporkan kehilangan kepercayaan kepada Infantino menyusul kontroversi baru-baru ini seputar proposal komersial FIFA.

Polemik FFE membuat Wenger menjauh dari Infantino

Kepemimpinan Infantino mendapat sorotan tajam setelah proposal FIFA Forward Enterprise (FFE), yang bertujuan menjual kepemilikan dalam operasional komersial dan Piala Dunia kepada investor swasta, diluncurkan lalu dibatalkan.

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Wenger secara terbuka mengambil jarak dari proyek tersebut pada 4 Agustus dengan mengeluarkan pernyataan tegas mengenai sikapnya terhadap tata kelola.

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"Saya tidak terlibat dalam penyusunannya," kata Wenger. "Keputusan untuk membatalkan proyek tersebut mutlak diperlukan dan tidak perlu dipertanyakan, karena saya sangat meyakini pentingnya FIFA yang independen, yang melayani sepak bola kita dengan komitmen, transparansi, dan integritas."

Aturan kampanye dan situasi kontrak di FIFA

Wenger tidak hadir dalam rapat Komite Manajemen FIFA di Rabat pada 5 Agustus, ketika para pemimpin menyatakan dukungan kepada Infantino. Meski demikian, ia baru-baru ini terlihat dalam foto bersama presiden FIFA tersebut di Baku.

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Kontrak Wenger saat ini dengan FIFA berakhir pada penghujung tahun. Jika mencalonkan diri sebagai presiden, ia tidak dapat melanjutkan perannya di bidang pengembangan hingga 2027 karena harus berkampanye dengan agenda tersendiri.

Untuk resmi mengikuti pemilihan pada Maret tahun depan, Wenger memerlukan dukungan pencalonan dari lima asosiasi anggota dan harus lolos uji kelayakan FIFA.

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Keputusan segera diambil menjelang tenggat deklarasi pencalonan

Wenger, yang meraih status legenda selama 22 tahun menangani Arsenal dengan memenangi tiga gelar Liga Primer Inggris dan tujuh Piala FA, tetap menjadi salah satu sosok paling dihormati dalam sepak bola dunia.

Meski mengalahkan Infantino akan menjadi tantangan besar, Wenger akan mendapat dukungan luas di Eropa dan konfederasi lainnya.

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Pengumuman resmi diperkirakan keluar sebelum 18 November, sementara para pemimpin sepak bola Eropa menantikan jawabannya.