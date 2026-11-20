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Mikel Arteta mengungkapkan kekhawatirannya atas meningkatnya ancaman teknologi drone dalam sepakbola modern setelah sesi latihan Manchester United asuhan Mauricio Pochettino tersebar di internet. Manajer Arsenal itu mengakui klubnya kini bekerja sama erat dengan para spesialis untuk menjaga kerahasiaan persiapan taktik mereka.

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Bocornya rekaman di Carrington picu kekhawatiran keamanan di Liga Primer Inggris

Sesi latihan perdana Pochettino sebagai manajer Manchester United di Carrington pekan ini direkam oleh operator drone tanpa izin dan diunggah ke YouTube. Orang di balik video berdurasi 12 menit itu sejak saat itu telah meminta maaf dan menghapus videonya .

Meski klub-klub secara rutin menggunakan drone mereka sendiri untuk merekam dan mengevaluasi sesi latihan, pengawasan dari pihak luar menjadi masalah yang kian meningkat. Arsenal mengalami gangguan serupa bulan lalu ketika pertandingan putaran keempat Piala Liga Inggris di markas Fleetwood, yang berakhir dengan kekalahan mereka, dihentikan selama delapan menit setelah sebuah drone melayang di atas lapangan .

Arteta akui Arsenal mengandalkan spesialis untuk menangkal drone

Menanggapi pelanggaran keamanan di Carrington, Arteta menyebut situasi itu sebagai "masalah serius" dan memperingatkan meningkatnya ancaman teknologi di Liga Primer Inggris. Ia mengatakan: "Ini persoalan yang sangat sensitif. Kami juga mengalami kejadian serupa saat melawan Fleetwood. Kita juga melihat apa yang terjadi di seluruh dunia.

"Tentu saja saya tidak tahu apa solusinya, tetapi teknologi terus berkembang. Kemampuan untuk membobol sistem berkembang sangat cepat dan kami harus benar-benar mewaspadainya. Namun, sejujurnya, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa solusinya."

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Meski Arsenal memiliki personel khusus untuk memantau wilayah udara dan melindungi skuad, pria berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa penegakan keamanan berada di luar tanggung jawabnya. Ia menambahkan: "Mereka terus mengawasi hal itu untuk berjaga-jaga jika terjadi, tetapi tentu saja apa yang terjadi kemarin [di United] adalah masalah yang cukup serius.

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"Saya bukan spesialis, saya tidak punya solusi, saya sama sekali tidak tahu. Kami memiliki orang-orang yang bertanggung jawab atas hal itu, merekalah pihak yang berwenang. Mereka berusaha mencegahnya dan satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bekerja sama dengan mereka dan berusaha menghindarinya."

Pochettino, mentor Arteta semasa di PSG, masuk lingkaran Liga Primer Inggris

Kejadian ini juga memiliki makna pribadi bagi Arteta, yang pernah memandang Pochettino sebagai sosok ayah ketika keduanya masih bermain di Paris Saint-Germain. Penunjukan Pochettino berarti kini ada empat manajer yang telah lama memiliki hubungan dengan pelatih Arsenal itu dan memimpin klub-klub besar Liga Primer Inggris. Tiga lainnya adalah Andoni Iraola di Liverpool, Xabi Alonso di Chelsea, dan David Moyes di Everton.

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Merenungkan hubungan-hubungan tersebut setelah berbicara dengan mantan rekan setimnya itu, Arteta mengatakan: "Kalau saya pikirkan, ini cukup gila karena empat orang yang sangat penting dalam hidup saya dan sudah saya kenal selama bertahun-tahun kini melatih empat klub papan atas di Liga Primer Inggris.

"Itulah indahnya. Saya sudah berbicara dengannya [Pochettino]. Dia tampak sangat senang, sangat bahagia, dan sangat termotivasi menghadapi apa yang ada di depannya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya."

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Arsenal bertandang ke Newcastle, Pochettino hadapi ujian melawan Liverpool

Arsenal kembali berlaga di Liga Primer Inggris saat Arteta dan skuadnya bertandang menghadapi Newcastle pada Sabtu malam. Keesokan harinya, mantan pelatih tim nasional Amerika Serikat Pochettino langsung menghadapi ujian ketika Manchester United bertandang ke markas Liverpool. Ia akan beradu taktik dengan Iraola, sosok lain yang juga dekat dengan Arteta.

Di luar lapangan, Arsenal dan para rivalnya di kasta tertinggi harus tetap waspada serta terus bekerja sama dengan staf spesialis dan pihak berwenang di luar klub untuk mencegah pelanggaran keamanan oleh drone di masa mendatang.