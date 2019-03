Arsenal tidak diunggulkan saat berjumpa Manchester United di Emirates. Walaupun begitu, The Gunners sukses membekuk tamunya dengan skor 2-0. Dengan hasil tersebut, Arsenal menyalip United untuk bertengger di posisi keempat. #Arsenal #MUFC #EPL

