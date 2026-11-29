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Arsenal dan Manchester City bermain imbang 2-2 dalam laga penting yang memperlihatkan dua filosofi taktik berbeda. Dari merebut bola lewat tekanan tinggi hingga penyelesaian akhir yang efektif, pertandingan ini menyajikan permainan posisi modern dan penyesuaian taktik sebagai respons terhadap lawan.

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Pertarungan taktik antara Mikel Arteta dan Enzo Maresca di Emirates Stadium memperlihatkan duel menarik antara penguasaan permainan dan upaya mengacaukannya. Arsenal memasuki pertandingan dengan tujuan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang melalui dominasi wilayah yang konsisten serta pola tekanan ketat yang dirancang untuk memaksa Manchester City melepaskan umpan-umpan panjang yang tidak mereka inginkan. Tujuan utama Arteta adalah menghambat pergerakan bola City melalui tengah, menggunakan blok lini tengah yang rapat untuk mengisolasi para pemain kreatif City sembari mencari peluang mengeksploitasi sisi lapangan saat melakukan transisi cepat.

Sebaliknya, Manchester City datang dengan rencana bermain vertikal dan memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan Arsenal yang agresif. Maresca berupaya melewati fase awal tekanan dengan mengandalkan bek-bek yang mampu mengolah bola untuk menemukan jalur umpan langsung ke sepertiga akhir. Tujuan taktiknya jelas: melebarkan permainan agar tercipta celah di ruang antara tengah dan sayap bagi gelandang yang menyusul masuk, sekaligus memastikan Erling Haaland terus menjadi ancaman dalam situasi satu lawan satu dengan bek tengah Arsenal.

Susunan taktik Arsenal

Arteta menerapkan formasi 4-2-3-1 yang kerap berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Pemicu utama tekanan adalah setiap umpan mendatar antara bek tengah City, yang membuat Kai Havertz dan Martin Odegaard segera mendekat untuk menutup jalur umpan menuju gelandang poros. Dalam membangun serangan, Arsenal sangat bergantung pada Bruno Guimaraes yang turun ke antara dua bek tengah. Hal itu memungkinkan bek sayap Riccardo Calafiori dan Jurrien Timber naik untuk memberi kelebaran. Dengan demikian, pemain sayap Noni Madueke dan Christos Tzolis dapat bergerak ke dalam untuk menempati ruang antara tengah dan sayap, membentuk susunan menyerang 3-2-5.

Saat bertahan, Arsenal mempertahankan garis pertahanan tinggi agar jarak antarlini tetap rapat, tetapi strategi ini membawa risiko tersendiri menghadapi kecepatan City. Strategi tersebut membuahkan hasil pada menit ke-40 ketika Arsenal merebut kembali bola pada saat yang tepat, lalu umpan silang melalui sundulan Mikel Merino menemui Kai Havertz, yang menghapus keunggulan City sebelumnya.

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Kemampuan Arsenal mendominasi 56% penguasaan bola menunjukkan peningkatan mereka dalam menjaga bola saat mendapat tekanan. Namun, mereka kerap kesulitan mengubah kendali itu menjadi peluang matang, dengan catatan xG 1,92 berbanding 1,23 milik City. Kegigihan mereka akhirnya terbayar pada menit ke-83 ketika Jurrien Timber ikut menyerang untuk mencetak gol penyama kedudukan. Gol itu menegaskan kebebasan taktik yang diberikan kepada bek sayap Arsenal pada tahap akhir pertandingan.

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Susunan taktik Manchester City

Maresca juga menggunakan sistem 4-2-3-1, tetapi penerapannya jauh berbeda. City mengambil pendekatan pragmatis terhadap penguasaan bola, kerap turun membentuk blok menengah 4-4-2 untuk mengundang Arsenal maju sebelum melancarkan serangan balik. Pola kuncinya melibatkan Josko Gvardiol yang naik dari posisi bek kiri untuk berperan sebagai pemain sayap tambahan, sehingga Iliman Ndiaye leluasa bergerak ke tengah. Hal ini terlihat pada gol pembuka, ketika Gvardiol memberi assist untuk penyelesaian akhir Haaland yang efektif pada menit ke-34.

Tekanan City lebih selektif dibandingkan Arsenal. Mereka kerap menunggu bola bergerak ke sisi lapangan sebelum memasang jebakan. Ayyoub Bouaddi dan Enzo Fernandez menjadi penopang taktik tim, melindungi empat bek sekaligus memulai transisi vertikal yang cepat. Fernandez khususnya memainkan peran penting dengan menyusul masuk ke kotak penalti dan mencetak gol tak lama setelah turun minum, berkat assist Bouaddi.

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Gol tersebut merupakan pelaksanaan sempurna rencana Maresca: merebut bola di sepertiga tengah dan memenuhi kotak penalti sebelum lawan sempat menata ulang posisi. Meski hanya menguasai bola 44%, City tetap berbahaya lewat serangan balik. Mereka mencatat lima serangan balik dan terus mengancam melalui kekuatan fisik Haaland serta pergerakan cerdas Fernandez di antara lini.

Duel taktik

Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di area tengah antara dua gelandang poros Arsenal dan trio gelandang serang City. Keputusan Arteta memasang Mikel Merino bersama Bruno Guimaraes dimaksudkan untuk menambah kekuatan fisik, tetapi keduanya sesekali dilewati lewat kombinasi cepat Fernandez dan Ndiaye.

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Ketidakseimbangan muncul ketika pemain sayap City menahan bek sayap Arsenal di posisi mereka, sementara Haaland menyibukkan Gabriel dan Ezri Konsa sekaligus. Situasi ini memaksa para gelandang Arsenal turun lebih dalam, sehingga sesekali tercipta ruang kosong di depan lini pertahanan.

Namun, Arteta unggul dalam adu taktik terkait kedalaman skuad dan stamina. Dengan mempertahankan tekanan berintensitas tinggi sepanjang pertandingan, Arsenal pada akhirnya mengikis daya tahan City. Peran Timber sebagai bek sayap yang aktif merangsek maju akhirnya merusak susunan pertahanan City karena tim Maresca kesulitan mengikuti pergerakan pemain bertahan Arsenal yang menyusul masuk ke depan. Hasil imbang ini mencerminkan pertandingan ketika efektivitas City dalam transisi diimbangi oleh keteguhan struktur permainan dan dominasi wilayah Arsenal.

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Penyesuaian selama pertandingan

Kedua pelatih aktif melakukan pergantian pemain untuk memengaruhi ritme pertandingan. Saat turun minum, Arteta mengganti Riccardo Calafiori dengan Piero Hincapie, kemungkinan untuk mencari kestabilan pertahanan yang lebih baik dalam menghadapi kecepatan Jeremy Doku.

Kemudian, masuknya Viktor Gyokeres dan Eberechi Eze menggantikan Odegaard dan Tzolis pada menit ke-58 menandai peralihan ke pendekatan 4-2-4 yang lebih langsung saat Arsenal berupaya mengejar ketertinggalan. Penyesuaian itu memaksa City bertahan lebih dalam dan meningkatkan tekanan pada lini belakang mereka, sehingga Arsenal lebih sering melepaskan umpan silang.

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Maresca merespons dengan memasukkan Phil Foden dan Mateo Kovacic untuk kembali mengendalikan tempo. Ditariknya Doku dan Ndiaye mengisyaratkan peralihan ke susunan pertahanan antisipatif yang lebih konservatif demi menjaga keunggulan. Namun, keputusan mengganti Fernandez dengan Nico O'Reilly pada menit ke-67 bisa dibilang mengurangi kualitas umpan City dalam menggerakkan bola ke depan. Sementara perubahan City bertujuan mempertahankan keunggulan hingga akhir, pergantian Arsenal dirancang untuk membuat permainan di sepertiga akhir lebih sulit dikendalikan lawan. Langkah berisiko itu akhirnya membuahkan hasil melalui gol Timber menjelang akhir pertandingan.

Kesimpulan

Pada akhirnya, pertandingan ini ditentukan oleh selisih tipis antara efektivitas dalam transisi dan ketahanan struktur permainan. Kemampuan Manchester City mengeksploitasi celah vertikal membuat mereka dua kali memimpin, sekaligus menunjukkan kematangan taktik serangan balik mereka di bawah Maresca. Namun, Arsenal tidak meninggalkan permainan yang bertumpu pada penguasaan bola. Pergantian pemain agresif Arteta menjelang akhir laga pun membuat mereka mampu menekan blok pertahanan rendah City yang mulai kelelahan.

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Kebuntuan taktik ini menegaskan bahwa meski City memiliki keunggulan individu dalam penyelesaian akhir melalui Haaland dan Fernandez, sistem kolektif serta tekanan wilayah Arsenal tetap menjadi tantangan terbesar bagi dominasi taktik sang juara di Liga Primer.