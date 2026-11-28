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Kenang kembali intensitas taktik dan kecemerlangan individu dalam kemenangan 2-1 Arsenal atas Manchester City pada musim bersejarah 2003/04. Dari gol bunuh diri Michael Tarnat hingga tembakan jarak jauh Thierry Henry yang memukau, laga ini memperkuat langkah Arsenal menuju satu musim Liga Primer tanpa kekalahan.

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Pada 1 Februari 2004, atmosfer di Highbury terasa sarat dengan nuansa sejarah. Arsenal asuhan Arsene Wenger bukan lagi sekadar penantang gelar; mereka mulai mendekati status legendaris. Manchester City datang ke London utara untuk menguji ketenangan tim yang menolak kalah. Laga ini ditandai ketegangan taktik yang tinggi, kesalahan bertahan yang tak biasa, dan momen kegeniusan murni dari pemain terhebat yang pernah mengenakan seragam dengan lambang meriam di dadanya.

Terobosan berkat tekanan dan keberuntungan

Menit-menit awal memperlihatkan permainan khas Wenger yang begitu apik. Robert Pires dan Gilberto Silva mengatur permainan dengan efisien dan terus menekan City jauh ke wilayahnya sendiri. Henry menunjukkan niatnya sejak awal lewat tembakan keras yang membentur tiang gawang, sebuah peringatan bagi City. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-36, meski bukan melalui aksi brilian yang biasa ditampilkan Arsenal. Henry, yang bergerak ke ruang favoritnya di sisi kiri, melepaskan umpan mendatar kencang ke area berbahaya. Saat berusaha keras menghalau bola, bek City Michael Tarnat justru membelokkannya ke gawang sendiri dan membuat tribun North Bank bergemuruh.

Dari sisi taktik, City asuhan Kevin Keegan berupaya membuat Arsenal frustrasi dengan pertahanan rapat untuk menutup ruang yang diincar Henry dan Dennis Bergkamp. Namun, masuknya Jose Antonio Reyes untuk menjalani debut sebagai pemain pengganti pada babak kedua memberi energi baru bagi serangan Arsenal. Arsenal mendominasi sepenuhnya, tetapi keunggulan tipis satu gol membuat ketegangan tetap terasa. Mereka membutuhkan gol penegas agar catatan tak terkalahkan tetap terjaga. Seperti yang kerap terjadi pada era keemasan itu, sang raja Highbury pun menjawabnya.

Momen ajaib Henry

Pada menit ke-83, seisi stadion menyaksikan salah satu gol Henry yang paling ikonik hingga kini. Menerima umpan pendek dari Pires tepat di luar kotak penalti, Henry tidak memilih penyelesaian dengan kaki bagian dalam yang menjadi ciri khasnya. Ia justru melepaskan tembakan keras bak roket. Bola melesat begitu cepat, melengkung menembus udara di tengah hujan dan bersarang di sudut atas gawang. David James, kiper dengan jangkauan luar biasa, hanya bisa menyaksikannya.

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Menit-menit akhir menjadi penutup yang kacau bagi laga sore itu. Nicolas Anelka, yang kembali ke bekas kandangnya, sempat mencetak gol balasan bagi tim tamu di penghujung laga dan mengingatkan pendukung Highbury akan ketajamannya. Namun, kepulangan pemain asal Prancis itu berakhir memalukan. Setelah terlibat keributan sengit dengan Ashley Cole, Anelka diganjar kartu merah, yang praktis mengakhiri harapan City untuk bangkit. Skor 2-1 mungkin membuat penampilan tim tamu terlihat lebih baik daripada kenyataannya, tetapi bagi Arsenal, tiga poin adalah satu-satunya hal yang penting dalam upaya mereka mencapai kesempurnaan.

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Jejak langkah menuju musim tak terkalahkan

Laga ini dikenang bukan hanya karena skornya, melainkan juga karena kesan bahwa Arsenal saat itu sulit dihentikan. Setiap kali City mengancam mengganggu ritme permainan, tim Wenger mampu meningkatkan permainannya. Kemenangan tersebut membawa mereka selangkah lebih dekat ke pencapaian 38 pertandingan tanpa kekalahan, sekaligus membuktikan bahwa mereka bisa menang melalui kegigihan taktik maupun kilasan kecemerlangan individu. Selebrasi Henry dengan meluncur menggunakan lutut di lapangan Highbury yang licin tetap menjadi gambaran paling membekas dari hari ketika City hanya menjadi satu lagi rintangan yang dilewati Arsenal dalam perjalanan menuju status legendaris.