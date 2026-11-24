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Arsenal kehilangan poin di kandang pada fase liga Liga Champions untuk pertama kalinya sejak format tersebut diperkenalkan, setelah Borussia Dortmund bangkit dari ketertinggalan untuk bermain imbang 1-1 di Stadion Emirates.

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Di atas kertas, tuan rumah mendominasi. Arsenal menguasai bola 63%, melepaskan 30 tembakan dengan nilai gol harapan (xG) 2,34, dan mencatatkan 56 sentuhan di dalam kotak penalti Dortmund. Namun, kedua tim sama-sama menciptakan empat peluang besar dan melepaskan empat tembakan tepat sasaran. Dortmund bahkan tampil lebih baik dalam sebagian besar periode setelah jeda. Gol pembuka Viktor Gyokeres dari jarak jauh menjadi buah dari awal laga Arsenal yang cepat, tetapi gol penyeimbang Maximilian Beier, yang berawal dari penetrasi bek tengah Joane Gadou, menunjukkan dengan jelas titik lemah Arsenal.

Skema taktik Arsenal

Mikel Arteta menurunkan formasi 4-2-3-1, dengan Declan Rice dan Myles Lewis-Skelly di lini tengah, di belakang Noni Madueke, Martin Odegaard, dan Christos Tzolis, sementara Gyokeres menjadi ujung tombak. Arsenal langsung tampil agresif. Tekanan mereka membuat Dortmund tak punya waktu menguasai bola dalam 15 menit pertama. Arsenal menuntaskan 91% operan pada babak pertama, lalu membuka keunggulan pada menit kesepuluh ketika Madueke menyodorkan bola ke arah Gyokeres, yang melepaskan tembakan menukik dari jarak 25 yard melewati Gregor Kobel.

Sisi kanan menjadi sumber utama kreativitas Arsenal. Madueke berulang kali mengungguli Daniel Svensson , dan ia bersama Odegaard menjadi pasangan pemain Arsenal pertama dalam catatan yang masing-masing menciptakan sedikitnya empat peluang pada babak pertama pertandingan Liga Champions. Di sisi lain, Piero Hincapie kerap maju dari posisi bek kiri untuk membantu serangan, bahkan muncul di tiang jauh untuk menyundul bola yang diselamatkan Kobel pada awal babak kedua.

Masalah Arsenal terletak pada kualitas peluang mereka. Delapan dari 14 tembakan pada babak pertama dilepaskan dari luar kotak penalti, sementara gol mereka sendiri hanya bernilai 0,03 xG. Situasi bola mati menyumbang 0,56 dari total 0,94 xG Arsenal pada babak pertama. Pada menit ke-15, Madueke gagal mengontrol bola pantul saat gawang terbuka di hadapannya. Rice menjadi pemain yang paling berbahaya saat merangsek dari lini tengah. Tembakan melengkungnya dari jarak jauh pada menit ke-33 melambung tipis, lalu dua menit kemudian peluangnya saat tinggal berhadapan dengan gawang digagalkan tekel Nico Schlotterbeck yang berhasil mengejarnya.

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Skema taktik Borussia Dortmund

Niko Kovac memasang tiga bek, yakni Gadou, Waldemar Anton, dan Schlotterbeck, dengan Julian Ryerson dan Svensson sebagai bek sayap, Felix Nmecha dan Joey Veerman di lini tengah, serta Jobe Bellingham dan Beier mendukung Fabio Silva di lini depan. Setelah kesulitan dalam 15 menit pertama, Dortmund mulai menemukan ritme, lebih sering memenangi duel di lini tengah, dan mulai mengancam lewat situasi bola mati. Dalam situasi tersebut, Kepa Arrizabalaga, yang menggantikan David Raya karena cedera, kesulitan menghadapi bola-bola atas.

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Jalur utama Dortmund untuk maju adalah sisi kanan. Separuh serangan mereka datang dari sisi itu melalui Ryerson dan Gadou, yang menyerang ruang yang ditinggalkan Hincapie saat ia maju. Ryerson mengirim umpan tarik yang disambut tembakan Nmecha ke atas gawang pada menit ke-24, sementara keberanian Gadou meninggalkan barisan tiga bek untuk maju menjadi pola kunci pertandingan. Ia membawa bola ke depan dan memaksa Kepa melakukan penyelamatan dari sudut sempit pada menit ke-44, lalu mengulangi aksinya dalam proses gol penyeimbang.

Saat tidak menguasai bola, tiga bek Dortmund menjaga area tengah dan memaksa Arsenal menyerang dari sisi lapangan. Arsenal mengirimkan 26 umpan silang, tetapi hanya delapan yang mencapai rekan setim. Dortmund juga mencatatkan 53 sapuan, 40 di antaranya setelah jeda.

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Adu taktik

Dortmund tampil berbeda pada babak kedua, sesuai reputasi mereka sebagai tim yang membaik setelah jeda. Pada menit ke-48, umpan silang mendatar Svensson mencapai Beier yang berjarak enam yard dari gawang, tetapi sang penyerang sama sekali gagal menyentuh bola. Tiga menit kemudian, permintaan penalti Dortmund atas dugaan bola mengenai tangan Gyokeres dalam situasi sepak pojok ditolak setelah pemeriksaan VAR.

Gol penyeimbang pada menit ke-55 memperlihatkan kelemahan pertahanan Arsenal saat mereka menyerang. Gadou membawa bola dari jauh di dalam wilayah timnya sendiri menembus area tengah dan meninggalkan Tzolis, lalu mengumpan kepada Beier. Beier bergerak ke dalam melewati Gabriel Magalhaes sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang. Peluang itu bernilai 0,32 xG, lebih dari sepuluh kali nilai gol Arsenal.

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Statistik babak kedua menunjukkan bagaimana pertandingan berubah. Dortmund hanya melepaskan lima tembakan setelah jeda, tetapi tiga di antaranya tepat sasaran dengan nilai xG dari tembakan tepat sasaran sebesar 1,24. Sebaliknya, Arsenal hanya mencatatkan 0,14 dari 16 percobaan. Dortmund juga unggul dalam duel udara setelah jeda dengan memenangi 55% duel, setelah hanya meraih 27% pada babak pertama. Akurasi umpan panjang mereka pun meningkat dari 32% menjadi 53% untuk melewati tekanan Arsenal.

Arsenal meningkatkan penguasaan bola menjadi 65% dan mencatatkan 41 sentuhan di kotak penalti Dortmund setelah jeda. Sebanyak 13 dari 16 tembakan mereka pada babak kedua juga datang dari dalam kotak penalti. Namun, akurasi operan Arsenal turun menjadi 83%, hanya empat dari 18 umpan silang yang mencapai rekan setim, dan cuma satu dari 16 tembakan itu tepat sasaran.

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Penyesuaian di tengah pertandingan

Kovac lebih dulu melakukan perubahan pada menit ke-64 dengan mengganti Silva dan Beier untuk memasukkan Serhou Guirassy dan Konstantinos Karetsas. Semenit kemudian, Arteta merespons dengan tiga pergantian sekaligus: Jurrien Timber, Bruno Guimaraes, dan Eberechi Eze masuk menggantikan Ben White, Lewis-Skelly, dan Tzolis.

Perubahan itu membuat Arsenal kembali mengendalikan permainan. Arsenal mendominasi sebagian besar setengah jam terakhir, sementara keberhasilan mereka melewati lawan dengan dribel meningkat tajam setelah jeda: delapan dari 12 percobaan berhasil, dibandingkan dua dari sepuluh sebelum jeda. Dortmund sempat memasukkan bola ke gawang pada menit ke-68 ketika Kepa menepis tembakan mendatar Ryerson dan Jobe Bellingham menyambarnya, tetapi hakim garis mengangkat bendera offside.

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Odegaard dan Madueke kembali berpengaruh dalam 25 menit terakhir. Umpan silang Odegaard dari sisi kanan menghasilkan peluang sundulan bagi Gyokeres pada menit ke-71 dan ke-75, dengan peluang kedua terbuang dari jarak enam yard. Bellingham digantikan Marcel Sabitzer pada menit ke-73, tetapi pelanggaran handball Sabitzer saat menghadapi Eze menghasilkan tendangan bebas. Dari situ, umpan mendatar Odegaard dan umpan tarik Hincapie membuat bola dua kali membentur tiang setelah mengenai Guirassy. Eze kemudian memberi umpan terobosan kepada Rice, yang tembakannya membentur bagian bawah tiang pada menit ke-84. Mikel Merino menggantikan Gyokeres pada menit ke-87, lalu Filippo Mane masuk menggantikan Gadou dua menit kemudian. Setelah itu pun, tembakan Karetsas dari dalam kotak penalti pada menit ke-90 masih diblok, sebelum Ezri Konsa menembak tinggi dan melebar dari tengah kotak penalti pada menit keempat waktu tambahan. Dortmund pun berhasil mempertahankan hasil imbang.

Kesimpulan

Arsenal lebih banyak menguasai bola, melepaskan tembakan, dan mencatatkan sentuhan di kotak penalti. Namun, kualitas peluang mereka kalah dalam sebagian besar periode pertandingan, dan satu penetrasi dari lini belakang membuat mereka harus membayar mahal. Kebangkitan Dortmund pada babak kedua, kerapatan barisan tiga bek, dan pergerakan Gadou dari belakang memberi mereka satu poin yang layak, meski mereka juga beruntung pada akhir laga.

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Hasil imbang ini membuat Arsenal mengoleksi 11 poin dan gagal memanfaatkan kesempatan untuk naik ke dua besar menjelang pertemuan dengan Manchester City. Sementara itu, Dortmund untuk sementara masuk delapan besar dengan 10 poin, dengan beberapa tim masih harus memainkan pertandingan pada putaran ini.