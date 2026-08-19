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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Arsenal tiba-tiba mendekati kesepakatan untuk pemain inti Inggris di Piala Dunia terakhir

Transfers
Arsenal

Ezri Konsa tinggal selangkah lagi meninggalkan Aston Villa untuk bergabung dengan Arsenal, demikian dilaporkan The Athletic pada Rabu siang. Juara bertahan Inggris itu ingin memperkuat lini belakang karena William Saliba dan Jurriën Timber masih cedera.

Masih ada selisih antara harga yang diminta Aston Villa dan nominal yang siap dibayarkan Arsenal untuknya, meski selisih itu akan dijembatani dalam beberapa hari ke depan.

Bek berusia 28 tahun itu menurut Transfermarkt masih bernilai 45 juta euro dan terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di Birmingham.

Konsa dipandang di London sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang. Saliba mengalami cedera punggung dan untuk sementara belum diharapkan kembali. Timber juga masih belum fit.

Konsa pada musim panas lalu merupakan pemain inti Inggris di Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Hanya pada semifinal melawan Argentina (1-2) ia tidak tampil sebagai starter.

Bek yang juga bisa bermain sebagai bek kanan itu memulai kariernya di Charlton Athletic, yang menjualnya ke Brentford. Pada 2019, Villa merekrutnya dengan harga tiga belas juta euro.

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