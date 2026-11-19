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Arsenal menemui hambatan dalam upaya transfer Januari setelah RB Leipzig menolak mempertimbangkan tawaran pada pertengahan musim untuk target lini serang mereka, Antonio Nusa, yang berusia 21 tahun. Sejumlah klub besar Eropa memantau pemain timnas Norwegia yang tengah tampil apik itu, tetapi klub Bundesliga tersebut berniat mempertahankannya setidaknya hingga musim panas dan bisa meminta lebih dari €80 juta kelak.

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Klub Jerman halangi kepergian pada musim dingin

Menurut Bulinews, Leipzig akan menolak tawaran apa pun pada pertengahan musim untuk Nusa, meski Arsenal mengincarnya guna memperkuat lini serang. Winger itu mencatat enam gol dan delapan assist dalam 15 penampilan, termasuk empat gol dan tujuh assist dalam sembilan laga Bundesliga. Ia juga mencetak satu gol dalam empat laga Liga Champions, serta satu gol dan satu assist dalam dua laga DFB-Pokal.

Nusa bicara soal peningkatan performanya

Kontribusi Nusa dalam 11 gol di Bundesliga musim ini telah melampaui jumlah gabungan tujuh gol dan assist yang ia catat pada masing-masing dari dua musim pertamanya di kasta tertinggi Jerman. Kemajuan pesat itu memperkuat posisi Leipzig dalam negosiasi, sehingga valuasi yang sebelumnya dilaporkan mungkin tidak akan cukup ketika klub-klub mulai menguji keteguhan mereka.

Ketika ditanya oleh media Jerman tersebut tentang awal musimnya yang gemilang seusai kemenangan 5-0 atas Hamburger SV di Bundesliga pada September, Nusa berkata: "Saya selalu percaya pada kemampuan saya. Mungkin musim lalu saya tidak mendapatkan hasil yang pantas saya dapatkan, tetapi saya bekerja keras dan hanya berusaha membantu serta mencetak gol sebanyak mungkin."

Kontrak membuat Leipzig memegang kendali

Keteguhan Leipzig didukung kontrak lima tahun yang ditandatangani Nusa saat datang dari Club Brugge pada 13 Agustus 2024. Kontrak itu berlaku hingga 30 Juni 2029 dan tidak memuat klausul pelepasan. Klub Bundesliga tersebut merekrutnya dengan biaya yang dilaporkan sebesar €21 juta ditambah bonus sebagai pengganti Dani Olmo, setelah ia mencatat tujuh gol dan enam assist dalam 86 pertandingan serta menjuarai Divisi Utama A Belgia dua kali bersama Brugge.

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Sebelum menuju Jerman, Nusa sempat nyaris bergabung dengan klub Liga Primer Inggris . Pada Januari 2024, Brentford menyepakati biaya transfer £25 juta (€33 juta) dengan Brugge, tetapi transfer itu batal pada tahap akhir setelah pemeriksaan medis menemukan masalah pada tulang rawan lutut dan potensi masalah punggung. Setelah mengatasi keraguan soal kebugarannya itu, sang penyerang dengan cepat membuktikan ketahanannya di level tertinggi.

Leipzig menanti lawatan ke markas Union Berlin

Dengan spekulasi transfer musim dingin yang telah ditutup, Nusa akan fokus melanjutkan performa apiknya saat Leipzig bertandang ke Berlin pada pekan ke-10 Bundesliga Sabtu ini. Penampilan menentukan lainnya di laga tandang akan semakin meningkatkan nilai Nusa menjelang paruh kedua musim. Sementara itu, Arsenal harus mencari pemain lain untuk memperkuat skuad pada Januari atau bersiap menghadapi persaingan penawaran yang mahal pada musim panas.