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Arsenal dilaporkan memimpin perburuan untuk merekrut bek muda Borussia Dortmund, Joane Gadou. Tawaran €50 juta disebut-sebut tengah dipertimbangkan untuk bek tengah berusia 19 tahun itu. Namun, Arsenal menghadapi persaingan ketat dari sejumlah klub besar Eropa, termasuk mantan klub Gadou, Paris Saint-Germain, menjelang bursa transfer musim panas.

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Arsenal incar Gadou dengan tawaran €50 juta

Gadou mengawali musim dengan luar biasa bersama Borussia Dortmund dan menarik perhatian klub-klub terbesar Eropa. Menurut The Daily Briefing, Arsenal saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangannya pada musim panas mendatang.

Arsenal ingin membawa pemain berusia 19 tahun itu ke London utara untuk memberi persaingan langsung kepada duet bek yang sudah mapan, William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Sejumlah laporan menyebut Arsenal tengah mempertimbangkan tawaran €50 juta untuk memboyong pemain asal Prancis itu dari Jerman. Dengan tinggi 1,95 meter, pemain kelahiran Aubervilliers tersebut dengan cepat menjelma menjadi salah satu bek tengah paling menonjol di Bundesliga.

Persaingan ketat dari klub-klub elite Eropa

Mendatangkan Gadou tidak akan mudah bagi klub asal London itu karena sejumlah peminat lain terus memantau situasinya. Sesama klub Liga Primer, Manchester United dan Liverpool, sama-sama bersaing untuk mendapatkannya, begitu pula raksasa Spanyol Real Madrid.

PSG juga masih menjadi kandidat kuat dan belum menutup kemungkinan untuk membawa kembali mantan pemain akademinya itu ke ibu kota Prancis dalam beberapa bulan mendatang. Luis Campos dan Luis Enrique terus memantau penampilan Gadou secara saksama. PSG aktif mencari tambahan di posisi bek tengah sebagai persiapan untuk mencari penerus kapten klub Marquinhos dalam jangka menengah.

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Perkembangan pesat dari PSG ke Dortmund

Gadou berkembang menjadi salah satu bek muda paling diincar di Eropa dalam waktu yang sangat singkat. Setelah menimba ilmu di akademi PSG, ia meninggalkan Paris pada 2024 ketika klub Prancis itu menjualnya ke Salzburg seharga €10 juta.

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Setelah dua tahun di Austria, Gadou pindah ke Dortmund, tempat perkembangannya semakin pesat. Bermain untuk pemuncak klasemen Bundesliga saat ini, ia mendapat banyak pujian di sepakbola Jerman meski masih berusia muda.

Reputasinya yang terus menanjak juga menarik perhatian di level internasional. Dengan namanya yang kian diperhitungkan, bukan hal mengejutkan jika Gadou masuk dalam pertimbangan Zinedine Zidane dalam beberapa bulan ke depan.

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Dortmund berjuang mempertahankan pemain asal Prancis itu

Dengan begitu banyak klub elite yang berminat, sulit untuk memprediksi di mana Gadou akan bermain musim depan. Yang pasti, pemain muda itu akan memiliki banyak pilihan ketika bursa transfer musim panas dibuka.

Dortmund tampaknya tidak akan melepas pemain berharganya tanpa berjuang. Berada di puncak klasemen Bundesliga, klub Jerman itu diperkirakan akan melakukan segala upaya untuk meyakinkan Gadou agar bertahan setidaknya satu musim lagi. Untuk saat ini, persaingan masih terbuka lebar sementara Arsenal, PSG, dan para pesaing mereka di Eropa menunggu saat untuk mengambil langkah.