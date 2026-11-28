Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal menghadapi kendala finansial besar jika ingin memperkuat lini serang Mikel Arteta dengan mendatangkan bintang RB Leipzig, Antonio Nusa, pada musim dingin ini. Laporan dari Jerman menyebut klub Bundesliga itu tidak terburu-buru menjual pemain tim nasional Norwegia yang produktif tersebut dan telah menetapkan harga yang sangat tinggi menjelang bursa transfer Januari.

Iklan

Arsenal Hadapi Harga Tinggi untuk Nusa

Arsenal telah diberi tahu bahwa merekrut Nusa dari Leipzig pada bursa transfer Januari akan menelan biaya lebih dari €100 juta (£83,5 juta). Arsenal aktif mencari tambahan kekuatan untuk lini serang Mikel Arteta, dengan pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu nama utama dalam daftar incaran mereka.

Pemandu bakat klub telah memantau penampilan Nusa di Bundesliga dan Liga Champions menjelang bursa transfer musim dingin. Namun, harapan untuk mencapai kesepakatan dengan mudah di tengah musim terhalang oleh harga tegas yang dipatok RB Leipzig untuk pemain andalan mereka itu.

Leipzig Bersikeras Mempertahankan Nusa pada Musim Dingin

Menurut Sky Germany, Leipzig tidak ingin melepas Nusa di tengah musim. Klub Jerman itu hanya akan mempertimbangkan kepergiannya pada Januari jika ada peminat yang mengajukan ‘tawaran astronomis’, yakni tawaran yang melampaui €100 juta (£83,5 juta).

Keengganan Leipzig berkaitan dengan ambisi mereka sendiri musim ini. Berada di posisi keempat Bundesliga dan masih berjuang memperebutkan tempat di babak play-off pada fase liga Liga Champions, klub itu ingin mempertahankan skuad terkuatnya hingga akhir musim.

Iklan Iklan

Perkembangan Pesat Nusa di Jerman

Nusa membuktikan bahwa harga tinggi tersebut sepadan dengan penampilannya yang luar biasa di Jerman. Sejak bergabung dengan Leipzig dari Club Brugge dua tahun lalu melalui transfer senilai €21 juta (£17,8 juta), penyerang itu menjadi salah satu pemain paling menonjol di timnya, dengan catatan sembilan gol dan delapan assist dalam 17 penampilan sejauh musim ini.

Topik Terkait

Performanya di level klub sejalan dengan pengaruhnya yang semakin besar di pentas internasional. Nusa telah mengukuhkan posisinya sebagai sosok penting di lini serang Norwegia, dengan koleksi sepuluh gol dalam 36 penampilan untuk negaranya.

Apa Langkah Arsenal Selanjutnya?

Arsenal kini harus mengambil keputusan penting menjelang bursa transfer Januari: menguji keteguhan sikap RB Leipzig dengan tawaran besar atau mencari alternatif untuk memperkuat lini serang Arteta. Leipzig sudah menunjukkan bahwa mereka bersedia menunggu dalam urusan transfer.

Iklan

Awal tahun ini, klub Bundesliga tersebut menolak menjual Yan Diomande pada Januari sebelum menyepakati transfer senilai hingga £120 juta dengan Real Madrid pada musim panas. Jika Arsenal tidak bersedia memenuhi tuntutan harga tinggi Leipzig pada musim dingin, mereka mungkin harus menunggu hingga akhir musim untuk kembali berupaya merekrut Nusa.