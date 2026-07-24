Klub Arsenal menanti perkembangan berkas Julian Alvarez, dengan menerapkan strategi jelas berupa menunggu gagalnya kepindahan penyerang asal Argentina itu ke Barcelona, sebelum mengajukan tawaran yang bisa membuka pintu keluarnya dari Atletico Madrid.

Surat kabar "Sport" menyebutkan, mengutip "The Times", bahwa Arsenal sudah menyiapkan tawaran mereka untuk merekrut Alvarez, namun semuanya akan bergantung pada sejauh mana kesiapan sang pemain untuk meninggalkan Atletico pada musim panas ini.

Kendati sang pelatih Mikel Arteta dan direktur olahraga Andrea Berta berupaya meyakinkan pemain tersebut, Julian Alvarez sampai saat ini belum menunjukkan keinginan apa pun untuk mendengarkan tawaran Arsenal, karena ia masih berpegang teguh pada keinginannya mengenakan kostum Barcelona.

Menurut laporan tersebut, tawaran Arsenal bisa mencakup memasukkan Viktor Gyokeres, yang direkrut klub pada musim panas lalu seharga 64 juta euro, di samping jumlah yang bisa mencapai 100 juta euro antara nilai tetap dan variabel, sebuah formula yang bisa menarik minat Atletico, terutama karena Gyokeres disukai oleh pelatih Diego Simeone.

Untuk saat ini, Arsenal memutuskan untuk tidak masuk secara resmi ke dalam negosiasi sebelum mendapatkan lampu hijau dari lingkaran sang pemain, sesuatu yang tampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat, karena fokus Alvarez masih sepenuhnya tertuju pada Barcelona.

Di sisi lain, Atletico Madrid memanggil Julian Alvarez untuk bergabung dengan latihan persiapan tim menyongsong musim baru pada 10 Agustus mendatang, dan sampai saat ini tidak ada indikasi apa pun mengenai niat pemain itu untuk memberontak atau memboikot latihan.

Meski demikian, penyerang asal Argentina itu berencana menggelar pertemuan dengan para pejabat klub untuk mencoba membuka kembali pintu negosiasi dengan Barcelona.