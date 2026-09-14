Arsenal siapkan transfer sensasional dari Italia, Real Madrid jadi rintangan terbesar

Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa Arsenal tengah memantau bintang Como, Nico Paz, sebagai persiapan untuk merekrutnya pada Januari mendatang.

Namun, Arsenal mungkin akan menghadapi rintangan besar dalam upaya mendapatkan pemain internasional Argentina tersebut, karena Real Madrid masih memegang kendali besar atas masa depannya.

Paz, yang berusia 22 tahun, telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di Serie A sejak meninggalkan Stadion Santiago Bernabeu menuju Como pada tahun 2024.

Menurut surat kabar "The Sun", Arsenal memantau gelandang serang tersebut dari dekat dan mungkin akan melakukan pergerakan untuk mendapatkannya pada Januari mendatang.

Meski demikian, Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali senilai 68,7 juta pound sterling yang mulai berlaku pada musim panas 2027.

Ini berarti raksasa Spanyol tersebut bisa saja mengembalikan mantan bintang akademinya ke Madrid alih-alih membiarkannya pindah ke tempat lain.

Paz memilih untuk bertahan bersama Como musim panas ini meski ada spekulasi seputar masa depannya usai satu lagi musim yang mengesankan di Italia.

Real Madrid awalnya memiliki opsi untuk memulangkannya dengan harga sekitar 9 juta pound sterling, tetapi memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi tersebut.

Sebagai gantinya, dilaporkan bahwa Como membayar 51,5 juta pound sterling untuk menguasai sepenuhnya sang pemain, dengan Real Madrid memperoleh opsi pembelian kembali baru senilai 70 juta pound sterling untuk musim panas mendatang.

Kesepakatan ini berarti bahwa upaya Arsenal untuk mendapatkan Paz pada akhirnya bisa jadi bergantung pada apakah Real Madrid akan memutuskan bahwa mereka menginginkan Paz kembali ke Bernabeu.

Real Madrid juga mengaktifkan opsinya sebelum mengambil keputusan mengenai apakah akan mempertahankan Paz atau mendengarkan tawaran-tawaran dari klub lain yang berminat pada gelandang tersebut.

Paz sendiri berkeinginan besar untuk bertahan di Italia, tempat ia berkembang di bawah arahan mantan gelandang Arsenal dan Chelsea, Cesc Fabregas.

Real Madrid menegaskan bahwa keputusan sang pemain untuk bertahan di Como diambil "berdasarkan permintaan pemain itu sendiri".

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Bintang Argentina itu menjadi sosok sentral dalam tim Fabregas dan membantu membawa Como ke Liga Champions Eropa.

Paz mencetak enam gol dan memberikan 8 assist dalam 35 pertandingan di Serie A sepanjang musim 2024-2025.

Ia kemudian membuat satu lagi lompatan besar ke depan pada musim lalu, dengan mencetak 12 gol dan enam assist dari 35 pertandingan lain di liga.

Mantan pemain Real Madrid itu telah membuka torehan golnya musim ini, dengan mencetak gol memukau dalam kemenangan 4-1 Como atas Genoa.

Paz juga mengenakan nomor punggung 10 di klub Como, dan memiliki kontrak dengan klub Italia tersebut yang berlaku hingga Juni 2028.