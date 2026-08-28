Julian Alvarez kini hampir tak memiliki pilihan lain selain hengkang dari Atletico Madrid pada musim panas ini, setelah klub Spanyol tersebut menutup rapat pintu kepindahan penyerang asal Argentina itu ke Barcelona, sementara Arsenal terus memantau situasi sang pemain selama lima hari terakhir bursa transfer, dalam sebuah transaksi yang kini hambatannya melampaui batas-batas sepak bola.

Menurut yang dikutip surat kabar Spanyol "Marca" dari sumber-sumber internal Atletico Madrid, klub itu sepenuhnya menolak menjual Alvarez ke Barcelona, dan sikapnya bahkan sampai pada penegasan bahwa "peluang menjualnya ke Barcelona sama dengan nol", di saat sang pemain terus absen dari latihan untuk hari ketiga berturut-turut, dengan tetap berpegang pada harapannya untuk pindah ke klub Catalan itu.

Joan Laporta sebelumnya telah menegaskan bahwa Barcelona akan terus berupaya mendatangkan Alvarez hingga bursa transfer ditutup, tetapi sikap Atletico semakin tegas, setelah dewan direksi klub mengeluarkan pernyataan yang mendukung keputusan untuk tidak menjual pemain tersebut ke tim Catalan itu, di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua klub akibat kasus ini.

Dengan tertutupnya jalan bagi Barcelona, Atletico masih bersedia mempertimbangkan gagasan menjual Alvarez ke klub asing dengan harga 150 juta euro, terutama setelah keberlanjutan sang pemain di ibu kota Spanyol menjadi diragukan, menyusul kondisi ketegangan yang tampak jelas saat menghadapi Villarreal, ketika para suporter Atletico melontarkan cemoohan terhadap bintang mereka, sebelum pemain itu berjalan sendirian menuju ruang ganti.

Di sinilah Arsenal muncul sebagai tujuan yang paling realistis, setelah klub Inggris tersebut menunjukkan minat kuat terhadap penyerang Argentina itu, yang tertarik pada proyek olahraga tim tersebut, tetapi ada satu kendala yang tak ada kaitannya dengan lapangan yang bisa menghambat transaksi ini, yaitu urusan izin tinggal dan visa bagi anggota keluarganya di Inggris.

Keluarga Alvarez tinggal bersamanya di Spanyol, sementara undang-undang imigrasi Inggris menjadi lebih ketat setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, hal yang bisa membuat kepindahan sang pemain ke London menjadi lebih rumit dari sisi keluarga, terlebih beberapa izin tinggal anggota keluarganya telah berakhir setelah periode keberadaannya sebelumnya di Inggris.

Meski demikian, situasi istrinya tampak berbeda, karena jurnalis Veronica Brunati menjelaskan bahwa istri Alvarez dapat memperoleh izin tinggal sebagai pasangan tanggungan dari seseorang yang memegang visa kerja, sehingga memungkinkannya untuk tinggal bersamanya secara legal di Britania Raya.

Arsenal yakin akan kemampuannya untuk menangani urusan visa keluarga sang pemain jika ia setuju pindah ke Emirates Stadium, tetapi klub itu hingga kini belum mengajukan penawaran resmi yang menentukan kepada Atletico Madrid, meski meyakini kemungkinan tercapainya kesepakatan sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September.