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Arsenal dilaporkan telah menghubungi Real Madrid terkait potensi transfer penyerang asal Brasil, Endrick, pada Januari. Pemain berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di Santiago Bernabeu, dan Arsenal berharap dapat mencapai kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian.

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Arsenal jajaki peminjaman Endrick yang berani

Arsenal terus menjalin kontak dengan perwakilan penyerang Madrid, Endrick, sembari menjajaki kemungkinan transfer pada Januari, menurut TEAMtalk. Pemain asal Brasil itu kesulitan mendapatkan menit bermain di ibu kota Spanyol, sehingga pihaknya mulai mempertimbangkan opsi lain menjelang bursa transfer musim dingin.

Tim asuhan Mikel Arteta dilaporkan siap memberi pemain berusia 20 tahun itu kesempatan untuk memulai kembali kariernya di London utara. Arsenal mengincar kesepakatan peminjaman, tetapi bertekad menyertakan opsi untuk mempermanenkan transfer tersebut. Ketentuan ini bisa menjadi kendala utama dalam negosiasi. Real Madrid masih enggan mengizinkan penyerang yang sangat dihargai itu pergi secara permanen dan lebih memilih kesepakatan peminjaman tanpa opsi pembelian.

Rasa frustrasi meningkat di bawah Mourinho

Endrick baru sekali menjadi starter dalam pertandingan liga musim ini, meski pelatih kepala Jose Mourinho dilaporkan sangat yakin akan kemampuannya. Mourinho ingin sang penyerang tetap di Madrid, tetapi dukungan itu belum memberinya kesempatan bermain secara reguler di tim utama.

Rasa frustrasi pemain asal Brasil itu memuncak ketika ia tetap berada di bangku cadangan sepanjang kemenangan Madrid atas Barcelona baru-baru ini. Keputusan tersebut tidak diterima dengan baik oleh sang pemain maupun perwakilannya, sehingga kemungkinan ia hengkang pada Januari semakin besar.

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Meski presiden klub Florentino Perez tetap menjadi pendukung utama Endrick, ia menolak memaksakan keinginannya kepada staf pelatih. Mourinho diberi kebebasan mengambil keputusan sendiri mengenai keterlibatan pemain muda itu.

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Dua klub besar Italia incar penyerang Brasil itu

Arsenal akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan Endrick. Menurut laporan yang sama, dua klub Serie A, AC Milan dan Roma, berupaya keras memboyongnya ke Italia. Keduanya bersedia menawarkan peminjaman tanpa opsi pembelian.

Kesepakatan seperti itu dipahami sebagai solusi yang lebih disukai Real Madrid karena serupa dengan skema peminjaman Endrick ke Lyon musim lalu. Klub Spanyol itu masih meyakini sang penyerang memiliki masa depan jangka panjang di Bernabeu.

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Arteta incar tambahan pemain di lini serang pada Januari

Kemampuan Endrick bermain di beberapa posisi membuatnya cocok dengan rencana perekrutan Arsenal mendatang. Arteta ingin mendatangkan penyerang yang bermain di sisi kiri serta penyerang tengah pada Januari, dan pemain asal Brasil itu mampu menjadi pelapis berkualitas tinggi di kedua posisi tersebut.

Meski Madrid berharap mempertahankannya, pihak sang pemain aktif mempertimbangkan peluang yang menawarkan jalan keluar dari klub untuk jangka panjang. Keputusan tersebut kemungkinan bergantung pada kemampuan Arsenal meyakinkan klub Spanyol itu untuk berkompromi soal kemungkinan opsi pembelian. Untuk saat ini, masa depan pemain berusia 20 tahun itu masih terbuka lebar. Arsenal tetap membuka peluang dan siap bergerak jika situasinya di Bernabeu tidak membaik.