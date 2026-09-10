Arsenal Siapkan Kejutan Menyenangkan untuk Arteta

Klub Arsenal tengah menyelesaikan sentuhan akhir kesepakatan dengan pelatihnya, Mikel Arteta, terkait kontrak barunya yang telah lama dinanti.

Jaringan BBC menyebutkan, mengutip sumber-sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, bahwa pembicaraan mengalami kemajuan dalam periode terakhir, di tengah keyakinan penuh dari semua pihak yang terlibat di dalamnya bahwa pelatih asal Spanyol itu akan memperpanjang kontraknya.

Faktanya, Arteta bergerak dengan tegas bulan lalu untuk mengakhiri keraguan apa pun yang tersisa mengenai masa depannya, dengan mengatakan, "Semua orang merasa lega karena waktu kontrak tidak akan menjadi masalah, sebab keinginan saya sudah pasti adalah bertahan di sini, dan saya senang dengan tim ini."

Serupa dengan itu, Chief Executive Arsenal, Richard Garlick, mengatakan bahwa kepastian penandatanganan kontrak jangka panjang baru Arteta hanyalah soal waktu.

Arteta diperkirakan akan menjadi salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola begitu menandatangani kontrak barunya, setelah Arsenal berkomitmen untuk memperbaiki kontraknya saat ini secara signifikan, yang bernilai 10 juta paun sterling per tahun, ditambah 5 juta lagi ketika lolos ke Liga Champions Eropa.

Kontrak Arteta saat ini hanya tersisa 9 bulan, dan sejak penunjukannya pada Desember 2019, pelatih asal Spanyol itu berhasil mengubah Arsenal dari klub yang kehilangan tempatnya di Liga Champions Eropa menjadi tim yang meraih gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun pada musim lalu.

Arsenal merupakan kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar domestiknya, sekaligus memiliki peluang besar untuk memenangi Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarahnya pada musim ini.

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