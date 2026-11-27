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Arsenal muncul sebagai kandidat serius untuk merekrut Nico Paz, pemain muda Argentina yang tengah bersinar, seiring upaya Mikel Arteta menyiapkan opsi lini tengahnya untuk masa depan di Stadion Emirates. Pemain berusia 22 tahun itu melesat di Serie A dan, di bawah arahan Cesc Fabregas, menjadi salah satu pengatur serangan muda paling diminati di Eropa.

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Arteta incar pengatur serangan Argentina untuk proyek jangka panjang

Arsenal dilaporkan meningkatkan upaya untuk merekrut bintang Como, Paz, dengan menjadikan gelandang serang itu target prioritas pada bursa transfer musim panas 2027. Menurut ESPN Argentina, klub asal London Utara tersebut terus menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain dan melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangannya di Italia.

Arteta disebut sangat mengagumi kemampuan Paz yang berusia 22 tahun untuk bermain di berbagai posisi serta kualitas tekniknya. Ia memandang Paz sebagai pemain yang dapat meningkatkan kreativitas Arsenal bersama kapten Martin Odegaard.

Pemain tim nasional Argentina itu menjadi pusat permainan Como, tim yang mengejutkan banyak pihak di Serie A. Ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengatur permainan dan mencetak gol. Meski Arsenal sempat dikaitkan dengan Paz pada musim panas sebelumnya, pemain muda itu memilih bertahan di Como demi mendapatkan waktu bermain reguler dan melanjutkan perkembangannya di bawah arahan Fabregas.

Keputusan tersebut membuahkan hasil. Performa Paz saat ini membuat nilai pasarnya melonjak, dengan sejumlah laporan menyebut klubnya dapat meminta biaya sekitar €100 juta dari klub peminat mana pun selain mantan klubnya di Madrid.

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Klausul pembelian kembali Real Madrid jadi hambatan transfer

Mendapatkan Paz bukan perkara mudah bagi Arsenal karena rumitnya perjanjian kontrak yang berlaku. Real Madrid masih memiliki kendali besar atas mantan pemain akademinya itu melalui opsi pembelian kembali yang dilaporkan bernilai €80 juta untuk musim panas 2027.

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Meski klub raksasa Spanyol itu memiliki keuntungan tersebut, Paz diyakini enggan kembali ke Santiago Bernabeu karena akan menghadapi persaingan ketat untuk menjadi pemain inti. Keengganannya kembali ke ibu kota Spanyol memberi Arsenal secercah harapan untuk mencapai kesepakatan langsung dengan Como.

Urusan finansial makin rumit karena Como baru-baru ini membayar £50 juta untuk mengubah ketentuan awal pembelian kembali yang mereka sepakati dengan Madrid. Agar berada di posisi terdepan, Arsenal kemungkinan harus mengajukan tawaran finansial besar yang melampaui harga tetap yang tersedia bagi Real Madrid.

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Persaingan dengan Manchester United untuk mendapatkan Paz memanas

Getty Images

Arsenal bukan satu-satunya klub yang mengejar Paz. Rival mereka, Manchester United, juga mengidentifikasinya sebagai calon pengganti Bruno Fernandes . Manchester United tengah menghadapi ketidakpastian soal masa depan kapten mereka, yang kontraknya mendekati akhir, dan memandang pemain Argentina itu sebagai penerus ideal untuk jangka panjang di Old Trafford.

Bagi Paz, keputusan itu kemungkinan akan bergantung pada proyek olahraga klub dan jaminan tampil di Liga Champions. "Arsenal sudah cukup lama berhubungan dengan orang-orang terdekat Nico Paz dan memantaunya secara saksama. Akan ada persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan Manchester United juga menunjukkan ketertarikan. Lolos ke Liga Champions akan menjadi faktor kunci bagi sang pemain," demikian rincian laporan ESPN Argentina.

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Dengan Chelsea dan Paris Saint-Germain juga mengamati situasi, perebutan pemain berusia 22 tahun itu berpotensi menjadi salah satu kisah transfer terbesar tahun mendatang.