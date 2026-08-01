Arsenal sepakat soal transfer senilai €94 juta: rekrutan impian menjalani tes medis pada Senin

Arsenal tampaknya akhirnya mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah yang diinginkannya. The Times menulis pada Sabtu malam bahwa klub asal London itu telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United mengenai transfer Bruno Guimarães. Gelandang Brasil itu akan menelan biaya lebih dari 93,5 juta euro termasuk bonus (82 juta euro nilai tetap).

Arsenal sudah cukup lama memburu Guimarães. Saat Piala Dunia, menjadi jelas bahwa juara Premier League itu ingin memperkuat skuadnya dengan kapten Newcastle United, yang tentu saja tidak terlalu menyukai rencana tersebut.

Pada akhir Juni, tawaran pertama Arsenal masuk: 64 juta euro. Newcastle menepis tawaran itu dan juga menolak tawaran kedua yang bernilai lebih dari 70 juta euro.

Guimarães, yang kontraknya di St. James' Park berlaku hingga pertengahan 2028, sejak awal sudah menegaskan bahwa ia menyambut baik transfer tersebut. Namun, pemain berusia 28 tahun yang tampil di Piala Dunia itu sempat berada dalam ketidakpastian.

Beberapa hari lalu, Arsenal datang dengan tawaran 81 juta euro. Tawaran itu juga ditolak, tetapi kesepakatan kian mendekat. Kini kedua klub telah mencapai kata sepakat dalam kesepakatan senilai lebih dari 93,5 juta euro.

Guimarães juga sudah tidak ikut terbang ke La Manga, Spanyol, pada Jumat, tempat Newcastle mempersiapkan diri untuk musim baru. Tes medis di Arsenal kabarnya akan berlangsung pada Senin.

Dengan demikian, Newcastle berada di ambang kehilangan lagi pemain besar pada musim panas ini. Sebelumnya, Anthony Gordon (FC Barcelona) dan Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) sudah lebih dulu hengkang.