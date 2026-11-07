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Arsenal menyamai awal musim terbaik mereka sepanjang sejarah di Liga Primer Inggris setelah meraih kemenangan susah payah 1-0 atas Hull City pada Sabtu. Hasil itu memastikan tim asuhan Mikel Arteta tetap menjadi lawan yang harus ditaklukkan dalam upaya mereka meraih gelar juara domestik secara beruntun.

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Odegaard tampil menentukan dalam laga sengit di Emirates

Arsenal menunjukkan ketangguhan layaknya juara pada Sabtu sore dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Hull City yang tampil gigih. Meski permainan anak asuh Arteta tidak selancar dan secemerlang biasanya, tiga poin menjadi hal terpenting. Arsenal pun untuk sementara unggul enam poin di puncak klasemen Liga Primer.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-72 berkat kapten klub Martin Odegaard. Pemain timnas Norwegia itu menunjukkan naluri mencetak golnya dengan bereaksi paling cepat setelah tembakan keras Noni Madueke hanya mampu ditepis sebagian oleh kiper Hull, Konstantinos Tzolakis. Penyelesaian tenang Odegaard dari jarak dekat membuat publik Emirates bersorak dan memastikan tuan rumah memanfaatkan dominasinya, meski skor akhir mengesankan pertandingan yang jauh lebih ketat daripada yang ditunjukkan statistik.

Arsenal samai rekor bersejarah musim 2022/23

Kemenangan itu membawa Arsenal mengoleksi 27 poin dari 10 pertandingan liga pertama musim ini, menyamai start terbaik klub dalam satu musim Liga Primer.

Satu-satunya kesempatan sebelumnya ketika Arsenal meraih 27 poin dari 10 laga pertama terjadi pada musim 2022/23. Pada musim itu, klub asal London Utara tersebut terlibat persaingan sengit memperebutkan gelar dengan Manchester City asuhan Pep Guardiola, sebelum City akhirnya menjauh dan menjadi juara dengan keunggulan lima poin.

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Drama VAR menambah ketegangan pada babak pertama

Laga sore itu juga diwarnai kontroversi, terutama dalam periode penuh insiden menjelang akhir babak pertama. Penonton di Emirates geram ketika Kai Havertz tampak dijatuhkan oleh bek Hull, Nobel Mendy, di dalam kotak penalti.

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Setelah diminta meninjau insiden tersebut melalui monitor di tepi lapangan, wasit Farai Hallam menghabiskan beberapa saat untuk mencermati kontak yang terjadi. Namun, alih-alih memberikan penalti, ia akhirnya memutuskan bahwa Havertz berada dalam posisi offside sebelum pelanggaran itu terjadi.

Jadwal berat musim dingin menanti Arsenal

Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Arsenal yang tak terkalahkan dalam 11 laga kandang di semua kompetisi, semakin menegaskan Stadion Emirates sebagai markas yang sulit ditaklukkan. Namun, di tengah suasana gembira di London Utara, rangkaian pertandingan berat sudah menanti. Seusai jeda internasional, Arsenal akan menghadapi lawatan sulit ke St James' Park untuk melawan Newcastle United. Riwayat pertemuan di sana menunjukkan beratnya tugas tersebut: Arsenal hanya meraih satu kemenangan dalam empat kunjungan terakhirnya ke Tyneside.

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Jadwal tidak menjadi lebih ringan menjelang periode liburan akhir tahun. Arsenal harus melewati laga-laga penting Liga Primer melawan City dan Brentford, serta derbi London Utara yang sangat dinantikan melawan Tottenham Hotspur. Selain itu, kemampuan mereka di pentas Eropa akan diuji dalam laga kandang Liga Champions melawan dua raksasa benua tersebut, Borussia Dortmund dan Real Madrid.