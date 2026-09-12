Arsenal masih sempurna di Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta sempat sangat kesulitan saat bertandang ke markas Sunderland, tetapi pada akhirnya tetap menang 0-2. Jurriën Timber untuk pertama kalinya kembali merumput setelah masa cedera.

Sunderland tampil cukup rapi pada babak pertama. Tim tuan rumah mampu mengendalikan Arsenal dengan cukup baik, sampai membuat manajer Mikel Arteta frustrasi. Ia mendapat kartu kuning setelah melontarkan komentar kepada wasit.

Peluang yang tercipta minim, meski Daniel Ballard sempat mendekati gol pembuka ketika ia menyambar bola dari tendangan bebas ke samping gawang. Di sisi lain, Kai Havertz menjadi pemain paling berbahaya, tetapi penyerang Jerman itu kurang tajam. Setelah sebuah aksi bagus dari Martin Ødegaard, tembakan Havertz melambung, tak lama kemudian ia melihat upayanya dengan sigap ditepis kiper Robin Roefs.

Setelah itu, situasinya tampak benar-benar akan berjalan buruk bagi The Gunners, ketika bola menunjuk titik putih setelah pelanggaran Ezri Konsa. Enzo Le Fee maju sebagai eksekutor dari jarak 12 pas, tetapi melihat tendangannya dengan brilian ditepis David Raya ke tiang gawang.

Skor pun tetap 0-0, tetapi tidak lama, karena pada menit ke-58 Bruno Guimarães membuka skor di sisi lain. Gelandang Brasil itu melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti dan melihat bola meluncur masuk dengan indah lewat pantulan mistar: 0-1.

Gol itu membuat tekanan Arsenal berkurang dan mereka berharap bisa mencetak gol kedua lewat serangan balik. Bukayo Saka sempat digagalkan Roefs dan sundulan Havertz diblok. Jurriën Timber, yang masuk sebagai pemain pengganti untuk pertama kalinya sejak cederanya, memang berhasil menjebol gawang, tetapi ia melakukannya dari posisi offside.

Pada fase akhir laga, Arsenal kembali harus bertahan mati-matian. Dalam momen itu, Raya menjelma menjadi pahlawan besar. Kiper asal Spanyol itu melakukan beberapa penyelamatan penting dan membuat timnya tetap bertahan. Pada masa injury time, Saka akhirnya memastikan skor menjadi 0-2. Ia tidak gagal dari titik penalti. Arsenal pun tetap sempurna dan kini mengoleksi dua belas poin dari empat pertandingan.