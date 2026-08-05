Christian Nørgaard sudah meninggalkan Arsenal lagi setelah hanya satu musim. Gelandang berpengalaman asal Denmark (32) itu secara resmi diperkenalkan oleh Everton dan menurut media Inggris menghasilkan sekitar 8,15 juta euro bagi juara bertahan liga.

Nørgaard didatangkan ke Arsenal sebagai pemain rotasi dan dalam peran itu ia kerap mampu memberi kontribusi. Gelandang bertahan tersebut pada akhirnya berhasil bersama The Gunners menjadi juara liga dan mencapai final Liga Champions.

Nørgaard menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028 di Everton, di mana ia menjadi rekrutan musim panas keempat setelah Merlin Röhl (SC Freiburg, sebelumnya sudah dipinjam), Tyrique George (Chelsea), dan Hayden Hackney (Middlesbrough).

"Rasanya luar biasa," kata pemain yang sudah 41 kali membela tim nasional itu di kanal klub Everton. "Saya sangat senang dan puas bisa berlabuh di Everton. Ada banyak faktor yang berperan. Saya merasa sudah waktunya untuk perubahan dan bahwa saya ingin memainkan peran yang lebih besar dalam sepak bola."

"Ketika saya berbicara dengan David Moyes dan pihak-pihak lain yang terlibat di klub, saya mendengar tentang keseluruhan proyeknya dan itu sangat menarik bagi saya. Sekarang saya berada di sini, perasaan itu hanya semakin kuat," ujar Nørgaard.

Manajer Arsenal dan mantan pemain Everton, Mikel Arteta, tidak menghalangi Nørgaard dalam usahanya mencari menit bermain. "Saya sudah berbicara panjang lebar dengannya tentang potensi transfer ini. Dan dia hanya mengatakan hal-hal positif tentang Everton dan juga tentang David Moyes."

Transfer Nørgaard sebagian berkaitan dengan kedatangan Bruno Guimarães yang kian dekat. Pemain asal Brasil itu sudah lolos tes medis dan akan pindah ke Emirates Stadium dengan nilai lebih dari 87 juta euro, di mana kontrak empat tahun sudah menunggunya. Presentasinya biasanya akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.