Arsenal mengejutkan mitra kesuksesan setelah memperpanjang kontrak Arteta

Arsenal telah memberi tahu para pegawainya mengenai rencana untuk menghapus sekitar 60 posisi pekerjaan, sebagai bagian dari rencana pemangkasan biaya, menurut laporan media.

Pemberitahuan kepada para pegawai tersebut disampaikan melalui panggilan yang digelar pada Rabu pagi ini, bersama Chief Executive klub, Richard Garlick, seperti dilaporkan surat kabar"L'Equipe" asal Prancis.

Proses pemutusan hubungan kerja itu diperkirakan akan terfokus terutama pada posisi-posisi administratif yang tidak berkaitan dengan pekerjaan lapangan, tanpa menyentuh tim kepelatihan atau staf performa di tim pria dan wanita, Arsenal Foundation, para pekerja di kegiatan komunitas dan keamanan, maupun pegawai yang dikhususkan untuk tim wanita.

Baca juga

Bernabeu meradang: Cemoohan mengejar para pemain Real Madrid saat menghadapi Villarreal

Video: Diomande mencetak gol pertamanya bersama Real Madrid, kartu merah untuk Vinicius setelah gol tersebut

Langkah ini datang hanya beberapa hari setelah pelatih Mikel Arteta menandatangani kontrak baru yang menguntungkan, diperkirakan mencapai sekitar 20 juta pound sterling per tahun, dan setelah klub meraih gelar Premier League untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, di samping mencatatkan pendapatan rekor sebesar 691 juta pound sterling pada musim lalu.

Keputusan tersebut diyakini muncul setelah peninjauan yang dilakukan oleh perusahaan konsultan eksternal "Boston Consulting Group", dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional.

Proses konsultasi terkait keputusan ini masih berlangsung, yang berarti detail akhirnya masih mungkin diubah, sementara klub berupaya menempatkan kembali para pegawai yang terdampak ke posisi lain sejauh hal itu memungkinkan.



