Arsenal mengalami kekalahan memalukan di Piala FA dan kehilangan pemain andalan mereka dalam perebutan gelar

Arsenal tidak akan bertanding di Wembley. Tim asuhan Mikel Arteta mengalami kekalahan telak pada Sabtu malam di kandang Southampton, yang saat ini bermain di divisi kedua Inggris. Tim asal Inggris Selatan itu melaju ke semifinal turnamen tersebut.

Di Arsenal, sejumlah bintang besar tetap duduk di bangku cadangan, sementara beberapa nama besar lainnya langsung turun sebagai starter. Gabriel, Martin Ødegaard, dan Gabriel Martinelli termasuk di antara mereka yang menjadi starter.





Pada menit ke-35, Southampton memimpin di kandang sendiri. Sebuah umpan silang salah diantisipasi oleh Ben White, sehingga Ross Stewart dapat menerima bola dan mencetak gol: 1-0.

Setelah jeda, Arteta memasukkan Viktor Gyökeres ke lapangan. Pemain Swedia yang sedang dalam performa terbaiknya itu hanya membutuhkan delapan menit untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Tak lama setelah itu, nasib buruk menimpa Arsenal. Gabriel mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan dengan kesakitan. William Saliba masuk menggantikannya.

Tanpa Gabriel, Arsenal tumbang tanpa perlawanan di menit-menit akhir. Tom Fellows mengoper bola ke Shea Charles di tepi kotak penalti, yang melepaskan tendangan keras melewati Kepa: 2-1.