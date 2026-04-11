Arsenal menelan kekalahan yang sangat mahal di kandang sendiri saat menghadapi AFC Bournemouth dalam perebutan gelar juara Liga Inggris

Arsenal mengalami kekalahan yang merugikan dalam perebutan gelar juara Inggris pada Sabtu sore. Di kandang sendiri, tim asuhan manajer Mikel Arteta secara mengejutkan kalah dari AFC Bournemouth yang berada di peringkat ketiga belas: 1-2. Selisih poin antara pemuncak klasemen Liga Premier Arsenal dan peringkat kedua Manchester City kini menjadi sembilan poin, namun klub yang terakhir masih memiliki dua pertandingan tersisa. Pertandingan pertama akan digelar pada Minggu, saat bertandang ke markas Chelsea.

Kedua tim sama-sama kehilangan pemain asal Belanda: Jurriën Timber dari Arsenal, dan Justin Kluivert dari Bournemouth. Keduanya sedang cedera. Arsenal juga harus bermain tanpa Bukayo Saka dan Martin Ødegaard yang juga cedera. Myles Lewis-Skelly justru tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak akhir Desember dalam laga Premier League.

Di babak pertama yang kurang memuaskan, peluang nyata pertama setelah lebih dari 15 menit langsung berbuah gol pembuka. Umpan silang dari Adrien Truffert yang tak terkawal dibelokkan arahnya oleh William Saliba, sehingga Eli Junior Kroupi bisa dengan mudah menyundul bola ke tiang jauh: 0-1.

Arsenal mengalami kesulitan. Mereka mendapat peluang melalui Kai Havertz, yang menyundul bola dari tendangan sudut Declan Rice namun melambung tipis di atas gawang. Namun, selain itu, tim tuan rumah cukup lama tidak mampu menciptakan ancaman yang berarti.

Setelah lebih dari setengah jam, akhirnya muncul peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Setelah tendangan sudut Arsenal, Ryan Christie melakukan handball, sehingga bola diarahkan ke titik penalti. Viktor Gyökeres mengeksekusi penalti dengan sempurna: 1-1.

Namun, gol penyama kedudukan itu pun tak mampu membangkitkan semangat Arsenal, sementara Bournemouth justru semakin mengancam lewat Evanilson dan Alex Scott. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Arteta memutuskan untuk melakukan perubahan drastis dengan memasukkan tiga pemain baru: Eberechi Eze, Leandro Trossard, dan Max Dowman.

Pada fase berikutnya, Arsenal akhirnya mulai menunjukkan ancaman. Upaya Declan Rice melambung tipis di atas gawang setelah membentur Djordje Petrovic, sementara gol Gyökeres dianulir karena offside. Bournemouth mencium peluang dan melalui Scott—yang beruntung mendapatkan bola di kakinya—skor berubah menjadi 1-2 saat pertandingan tersisa 15 menit.

Arsenal harus bekerja keras, dalam upaya mengejar gol penyeimbang dan mungkin bahkan lebih. Termasuk karena peluang yang terbuang dari Gyökeres dan pemain pengganti Gabriel Jesus, hal itu tidak berhasil. Untuk memperburuk keadaan, pemain Swedia itu juga mendapat kartu kuning, sehingga ia diskors untuk pertandingan krusial melawan Manchester City pekan depan.