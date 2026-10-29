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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Adhe Makayasa
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Arsenal mendapat pukulan di bursa transfer Januari setelah Atletico Madrid menolak menjual incaran Mikel Arteta, Alex Baena, pada pertengahan musim

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Arsenal terpaksa menunda upaya merekrut penyerang Atletico Madrid, Alex Baena, hingga musim panas mendatang karena klub besar Spanyol itu menolak melepasnya pada pertengahan musim. Mikel Arteta ingin mendatangkan pengatur serangan berusia 25 tahun tersebut ke London utara pada Januari, tetapi klub La Liga itu bertekad mempertahankan pemain andalannya.

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Raksasa Spanyol halangi kepergian pada bursa transfer musim dingin

Menurut Football Insider, tim asuhan Diego Simeone akan menolak setiap pendekatan untuk pemain internasional Spanyol tersebut ketika bursa transfer kembali dibuka pada tahun baru. Para petinggi perekrutan Arsenal menilai mantan pemain andalan Villarreal itu “memenuhi banyak kriteria” berkat rekam jejaknya di level tertinggi serta kemampuannya bermain sebagai sayap kiri maupun gelandang serang tengah. Sepanjang musim ini, ia telah mencatatkan lima gol dan tiga assist.

Juara Piala Dunia mendapat dukungan penuh

Setelah memainkan peran penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia pada musim panas, reputasi penyerang tersebut meningkat pesat di seluruh Eropa.

Laporan itu menyebut transfer tersebut akan “sulit” diwujudkan Arsenal karena sang pemain “sangat dihargai” oleh Simeone, yang enggan kehilangan sosok penting dalam skema taktiknya.

Selain itu, klub asal Madrid tersebut berada dalam posisi tawar yang kuat dalam setiap negosiasi mendatang setelah mengikat sang pengatur serangan dengan kontrak jangka panjang hingga 2030. Artinya, Arsenal harus mengajukan tawaran besar pada musim panas mendatang untuk menguji keteguhan mereka.

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Penyerang Swedia yang frustrasi pertimbangkan masa depannya

Ketika Arteta berupaya memperkuat lini depannya, media yang sama baru-baru ini melaporkan bahwa penyerang Arsenal Viktor Gyokeres akan “mempertimbangkan dengan serius” untuk meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas mendatang jika waktu bermainnya tidak bertambah.

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Meski mencetak lebih dari 20 gol musim lalu, pemain internasional Swedia berusia 28 tahun itu kini berada di belakang Kai Havertz dalam urutan pilihan pada bulan-bulan awal musim ini.

Walaupun Arsenal akan menghalangi kepergian penyerang itu pada Januari, para petinggi klub bersedia menyetujui penjualannya pada akhir musim jika klub peminat menawarkan £55 juta, jumlah yang dahulu mereka bayarkan untuk merekrutnya.

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Bursa transfer musim panas berpotensi mengubah lini serang

Dengan Atletico menolak mempertimbangkan tawaran untuk Baena pada pertengahan musim dan Arsenal menghalangi kepergian Gyokeres pada bursa transfer musim dingin, perombakan besar lini serang di London utara harus menunggu hingga 2027. Sementara itu, Gyokeres harus berjuang merebut kembali tempatnya sebagai starter dari Havertz demi mendapatkan waktu bermain secara reguler pada masa puncak kariernya. Di sisi lain, pemandu bakat Arteta akan terus memantau perkembangan Baena di Spanyol menjelang kemungkinan upaya perekrutan pada musim panas.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.